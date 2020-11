Stranger Things Saison 4 D&D Teaser et nouvelles photos de set célèbrent #StrangerThingsDay

Plusieurs images polaroid ont été partagées sur les réseaux sociaux, montrant le casting principal de Choses étranges dans les coulisses. Cela arrive avec un teaser vidéo avec un jet de dés dans un jeu intense de Donjons & Dragons qui avertit: «Ce n’est pas le Demogorgon». Actuellement en cours de tournage de la saison 4, les images montrent Caleb McLaughlin, qui joue Lucas, Gaten Matarazzo, qui joue Dustin, Sadie Sink, qui revient en tant que nouveau venu de la saison 3 Max, et Joe Keery, qui jouera à nouveau le personnage préféré des fans, Steve Harrington. Tout comme le spectacle lui-même, le polaroid ressemble à un retour nostalgique, avec les étoiles montrées se détendant entre les prises.

Bien que les images ne disent pas grand-chose sur la série elle-même, Matarazzo est représenté portant un t-shirt avec un logo pour « The Hellfire Club » sur le devant. Cela se trouve être le titre du premier épisode de la série à venir, suggérant que Dustin est un « membre » du club titulaire des bandes dessinées X-Men. Il taquine également qu’un virage sinistre peut attendre l’un de nos héros.

Production de la quatrième saison de Choses étranges a commencé en février 2020, la saison devant être diffusée au cours de la saison télévisée 2020-2021. Cependant, la production de la série a été arrêtée en mars en raison des circonstances actuelles, la laissant sans date de sortie actuelle. Heureusement, le tournage ayant redémarré, la série sera, espérons-le, présentée en première l’année prochaine.

Le producteur Shawn Levy a récemment fourni une mise à jour sur la série à venir, estimant que le report massif à la quatrième saison serait en fait bénéfique pour la série. Alors que les fans restent déçus par l’attente beaucoup plus longue, Levy nous a maintenant assuré que le temps supplémentaire n’a pas été perdu, qualifiant la quatrième saison de « meilleure que jamais ».

« Je dirai simplement que la pandémie a définitivement retardé massivement le tournage et donc le lancement de notre saison 4 actuelle, date encore à déterminer », a-t-il poursuivi. « Mais cela a eu un impact très positif en permettant aux frères Duffer, pour la toute première fois, d’écrire toute la saison avant de la tourner et d’avoir le temps de réécrire d’une manière qu’ils avaient rarement auparavant afin que la qualité de ces scénarios soit exceptionnelle, peut-être mieux que jamais. «

Bien que peu de choses aient encore été révélées sur la direction de la prochaine saison de Choses étranges, nous savons que cela explorera davantage la mythologie et ramènera le personnage de David Harbour, Jim Hopper. Ayant survécu à son calvaire lors de la finale de la saison 3, Hopper est maintenant emprisonné en Russie, où il est sûr de faire face à des dangers à la fois humains … et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout, et qui va sans aucun doute replonger la petite ville de Hawkins dans la tourmente.

Harbour lui-même a déjà révélé quelques détails intrigants concernant l’histoire, taquinant que la série à venir comporterait une «grande révélation» sur Jim Hopper, l’acteur disant: «Je suis tellement excité de révéler cet aspect du personnage. des choses que j’ai connues depuis la première image du premier plan, et nous ne l’avons pas encore exprimé. Et enfin, nous allons l’exprimer en grand. C’est ma chose préférée à son sujet que vous ne Je ne sais pas encore pour lui, mais cela a à voir avec ces histoires de New York, du Vietnam et de papa. «

Si tout continue comme prévu, nous devrions nous asseoir pour regarder la saison 4 de Netflix Choses étranges l’année prochaine. Ces images nous viennent de strangerthingstv.

