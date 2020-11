Stranger Things Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les nouvelles

De nouvelles photos de plateau de la quatrième saison très attendue de Stranger Things semblent taquiner un tout nouveau groupe Hell-ish sur le point d’entrer dans le giron. La production de la saison a été interrompue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a depuis repris, reprenant en septembre en Géorgie. Tous les acteurs principaux seront de retour pour la quatrième saison, y compris Robin nouvellement introduit, joué par Maya Hawke. En plus de la distribution principale, Priah Ferguson a été amenée à une routine de la série en tant que sœur de Lucas.

La quatrième saison de Stranger Things, comme les saisons précédentes, est très attendue. L’émission est devenue l’un des plus grands succès de Netflix et son joyau de la couronne. La quatrième saison a beaucoup de questions à répondre, comme ce qui est exactement arrivé à Hopper (David Harbour). Les fans seront également intéressés à savoir précisément où vont Eleven (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) et Jonathan (Charlie Heaton), en utilisant le lieu du trio pour quitter Hawkins, Indiana, avec Joyce (Winona Ryder). .

Dans une série de tweets soumis au compte Twitter de Stranger Things, le logo du Hellfire Club a été révélé, ainsi que quelques autres taquineries. La présence du Hellfire Club avait déjà été taquinée lorsque le nom du tout premier épisode a été révélé, mais cette nouvelle apparence donne aux passionnés un aperçu plus approfondi du club. L’emblème montre une rencontre mystérieuse sous le texte stylisé du titre du club. De plus, il y a des dés polyédriques sur le logo, ce qui pourrait indiquer que le Hellfire Club est lié aux donjons et aux dragons. De plus, Gaten Matarazzo, qui interprète Dustin, est montré en train d’agiter un drapeau Hellfire Club dans une vidéo lente.

entendu que le Hellfire Club est maintenant à la recherche de nouveaux membres 👀 pic.twitter.com/BfRf4if4wE – Choses étranges (@Stranger_Things) 6 novembre 2020

Choses étranges a toujours bien réussi à élargir sa portée tout en conservant exactement le même sens de ses saisons précédentes. L’introduction d’un groupe entièrement nouveau dans le giron, bien que pas rare, est un signe de la portée toujours croissante de la séquence. C’est encore plus intéressant si l’on considère que cette quatrième année verra certains des mouvements de groupe de Hawkins, tandis que Hopper est piégé en Russie, comme le montre un teaser. La nature exacte du Hellfire Club est inconnue et, bien que son nom puisse être sinistre, la participation d’un personnage pourrait l’aider à devenir encore plus innocent qu’il n’y paraît.

Dustin semble être impliqué dans tout le Hellfire Club d’une manière ou d’une autre. Avec lui étant laissé à Hawkins avec Mike, Lucas et Max, le Hellfire Club pourrait être un nouveau nom pour le groupe. Maintenant qu’ils ont perdu quelques membres essentiels, un changement de nom serait en ordre pour le gang. Cela pourrait signifier, au moins au début, un point de vue partagé au cours de la saison, certains épisodes se concentrant sur Mike, Dustin, ainsi que le gang, ainsi que d’autres se concentrant sur les expériences de Will et Eleven. Le groupe sera certainement réuni à un moment donné, avec quelques titres d’incidents taquinant les améliorations futures de la saison. Avec le tournage, il est probable que les fans pourront voir ce qui arrivera à Eleven et au gang en 2021, qui correspondra exactement à la même saison entre les saisons deux et trois de Stranger Things.

