Stranger Things Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour à venir

Le monde t’attend étranger Choses Saison 4 Cependant, les fans devront peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu.

Les fans attendaient avec impatience la fin du tournage et la date de sortie de la deuxième saison.

On s’attendait à ce qu’une annonce majeure ait lieu le 6 mai, comme le suggérait l’une des nombreuses bandes-annonces. Cependant, c’était un teaser d’un autre teaser. Cela indiquait qu’un personnage que nous pensions mort était toujours en vie.

Les vidéos sont tout aussi importantes. Noah Schnapp et Maya HawkeRobin Buckley et Will Byers, respectivement, ont parlé de la saison quatre.

Date de sortie de la saison 4 de Stranger Things

Choses étranges La sortie de la saison 4 était initialement prévue début 2021. La production a bien commencé en 2020. Les choses ont continué à bien se passer pendant les premiers mois. La pandémie de COVID-19 a provoqué l’arrêt de la production pendant six mois. Il n’est pas possible de savoir quand le casting majoritaire est revenu en production.

La saison devrait être retardée d’au moins un an. Nous avons entendu plusieurs Choses étranges saison 4, membres de la distribution, cette production se terminerait probablement en août 2021. Ceux-ci incluent Sherman Augustus ainsi que David Harbour.

Il ne semble pas qu’il y ait assez de temps pour que la saison soit éditée, promue et publiée avant l’arrêt de la production cet été. Vous vous attendriez à voir beaucoup plus Choses étranges promos maintenant. Nous n’avons pas.

Netflix vient d’annoncer que la saison 2 de The Witcher 2 arrivera sur Netflix les 17, 20 et 21 décembre. Il serait difficile pour moi de croire que Netflix sortira Stranger Things le même mois que The Witcher. Ces deux émissions sont parmi les plus populaires sur Netflix.

Finn Wolfhard a ajouté que la saison 4 de la série serait disponible sur Netflix d’ici 2022.

Aucun de ces points n’indique une date de sortie pour Choses étranges saison 4 à la fin de 2021. Il faut entre la fin de la production et la date de sortie d’une émission comme Choses étranges six à huit mois de plus.

Si la production cesse en août, nous pourrions nous attendre à voir Choses étranges La saison 4 de Netflix disponible dès février 2022 ou avril 2022

C’est donc notre prédiction pour le moment. Désolé d’annoncer une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espèrent attraper la saison cette année. Cela peut arriver, mais nous en doutons !

Qui compose le casting ?

De nombreux noms clés sont de retour et aucun ne quittera le casting.

Winona Ryan dans le rôle de Joyce Byers

David Harbour dans le rôle du détective Jim Hopper

Millie Bobby Brown, ‘Eleven’/Jane Hopper

Mike Wheeler avec Finn Wolfhard

Dustin Henderson remplace Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin, Lucas Sinclair

Noah Schnapp et Will Byers

Nancy Wheeler est Natalia Dyer

Charlie Heaton incarne Jonathan Byers

Max Mayfield dans le rôle de Sadie Sink

Maya Hawke, Robin Buckley

Joe Keery, Steve Harington

