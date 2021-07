Stranger Things Saison 4: Date de sortie, distribution, histoire et plus de mises à jour

– Publicité –



Choses étranges La saison 4 est déjà en production ! Netflix a renouvelé la saison 4 trois mois seulement après le début de la troisième série. Ce n’est pas une surprise. Netflix ne veut pas seulement satisfaire les téléspectateurs. Des choses étranges Duffer Brothers, ainsi que toutes les autres personnes qui font la différence, ont également des franchises. Choses étranges. Pourquoi pas?Réintroduire Demogorgon dans le monde? Les Duffer avaient déjà dit qu’ils avaient un quatrième saison provisoirement prévue.

Voici tous les faits Choses étranges Saison 4.

Date de sortie de la saison 4 de Stranger Things

Pour le moment, nous n’avons pas de date exacte pour la quatrième saison de Stranger Things. Il faudra un peu de patience avant de pouvoir trouver Hopper Eleven ou Mike. Les prochains mois vous apporteront de nouveaux épisodes de vos émissions préférées.

Il est possible de prédire que cette série sera toujours disponible sur Netflix fin 2021 ou début 2022.

En attendant, n’hésitez pas à patienter un peu et contactez la liste Toutes les séries arriveront bientôt sur Netflix.

Qui fait partie du casting de la saison 4 de Stranger Things ?

Supposons simplement que la saison 4 comportera un casting complet de Choses étranges.

David Harbour est de retour en tant que chef Jim Hopper, Winona Ryan en tant que Joyce Byers et Finn Wolfhard en tant que Mike Wheeler. Millie Bobby Brown joue Eleven (également connue sous le nom de « El »/Jane Hopper), Lucas Sinclair de Caleb McLaughlin, Noah Schnapp joue Will Byers, Sadie Sink joue Max Mayfield, Natalia Dyer joue Nancy Wheeler, Charlie Heaton, Joe Keery joue Steve Harrington, Maya Hawke, Priah Ferguson dans le rôle de Karen Wheeler, Brett Gelman dans Murray Bauman, Brett Gelman pour Murray Bauman, Brett Gelman et Brett Gelman a Buono dans le rôle de Karen Wheeler.

Netflix a annoncé plusieurs nouveaux membres de la distribution de Choses étranges Série 4. De retour en novembre 2020, Jamie Campbell Bower, Robert Englund, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye et Nikola Djuricko ont rejoint le spectacle.

Netflix a également révélé que Anne avec un E la star Amybeth McNulty jouera Vickie, « un nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros », Myles Truitt jouera la star du basket Hawkins Patrick, Grace Van Dien jouera la fille populaire Chrissy et Regina Ting Chen joue la populaire conseillère d’orientation, Mme Kelly.

tous à bord ! les frères Duffer sont ici avec des nouvelles spéciales qu’ils souhaitent partager personnellement avec vous. @choses_étrangers #GeekedWeek pic.twitter.com/TVheNMqgUl – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 9 juin 2021

Détails de l’histoire de la saison 4 de Stranger Things

Netflix a rendu possible l’étranger Choses Twitter a annoncé la quatrième saison en septembre avec une promo très effrayante qui taquine les choses sombres qui arrivent dans la série la saison prochaine. La vidéo confirme également que nous quitterons Hawkins une fois la série revenue. Ci-dessous, le teaser.

nous ne sommes plus dans les hawkins pic.twitter.com/Y4hayuPKvu – Choses étranges (@Stranger_Things) 30 septembre 2019

Après la libération de l’étranger Choses La saison 3 était de retour en juillet 2019, Frères Duffer discuté de leurs plans pour accueillir la quatrième saison.

Matt a également déclaré que la saison 4 « s’ouvrirait un peu » en « autorisant les portails dans des zones en dehors de Hawkins ».