Stranger Things Saison 4: Date de sortie, distribution et toutes les mises à jour à venir

Choses étranges 4e la saison est parmi les plus attendues. Toutes les mises à jour de Netflix ou d’une autre source officielle concernant la prochaine saison sont recherchées par les fans. Certaines annonces concernant la saison 4 ont déjà été faites.

De nombreux nouveaux changements ont été apportés depuis que le tournage devait se terminer en août 2020, mais il a été affecté par Covid-19. Dans cet article, nous vous informerons de nombreuses choses liées à Netflix US, UK saison 4. Afrique du Sud.

Combien y a-t-il de saisons de Stranger Things ?

Netflix a maintenant trois saisons de Choses étranges. La première de la première saison de la série a eu lieu en juillet 2016. La première saison a été diffusée en juillet 2016 et la seconde est sortie en octobre 2017. La troisième saison, cependant, est sortie en août 2019.

Y aura-t-il une saison 4 de Stranger Things ?

Contrairement à ce qui pourrait être vu sur les plateformes de médias sociaux, Choses étranges se passe effectivement. La quatrième saison était prévue avant le début de Choses étranges série 3 en juillet 2019, mais elle a finalement été annoncée en septembre 2019.

Depuis lors, il y a eu beaucoup de confusion à propos de la nouvelle saison en raison de l’épidémie de coronavirus et de l’arrêt de la production, qui s’est produit en mars 2020. Les fans pensaient que cela signifiait que la saison serait annulée. En réalité, cependant, cela signifiait que la saison avait été retardée.

Stranger Things saison 4, est déjà en production, et de grandes choses se passent !

Combien y a-t-il d’épisodes dans la saison 4 de Stranger Things ?

Il a été rapporté que Choses étranges la saison quatre compte huit épisodes. Le même nombre que la saison 3 ou 1. La deuxième saison avait neuf épisodes.

Il y a des rumeurs selon lesquelles la saison 4 de Stranger Things comporte neuf épisodes. Stranger Things Writers a posté une photo sur Twitter de tous les scripts. Il semblait qu’il y avait neuf scripts au lieu de huit.

Quand est le tournage de la saison 4 de Stranger Things ?

La 4e saison de Choses étranges a commencé à tourner début 2020 en Lituanie. Après plus d’un mois de tournage, la production est retournée en Géorgie. Les trois premières saisons y ont été tournées.

La production a été interrompue en mars 2020. Elle a été retardée jusqu’à l’automne 2020, puis la production a été plus lente que d’habitude depuis lors, selon la star Gaten Matarazzo.

Selon les dernières rumeurs de la saison Stranger Things, 4 a officiellement mis fin à la production au Nouveau-Mexique et en Géorgie en septembre 2021.

C’est une nouvelle incroyable si c’est vrai. Cela signifie que la post-production, ou ce sera bientôt, est en cours. Cela signifie que la date de sortie est officiellement en vue. Nous partagerons plus d’informations sur la dernière étape de la production dès que nous le saurons.

Comme il s’agit de la saison la plus longue, nous prévoyons que la post-production prendra un certain temps pour la saison 4.

Date de sortie de la saison 4 de Stranger Things

Netflix a officiellement annoncé la venue de la saison 4 de Stranger Things sur Netflix en 2022. Cette annonce était attendue par ceux qui ont prêté une attention particulière à Choses étranges production de la saison 4 et ce que les membres de la distribution disaient.

Finn Wolfhard, un hôte de la famine, a mentionné au printemps dernier que la saison 4 de Stranger Things pourrait sortir en 2022.

Alors que la production se termine en septembre 2021, Stranger Things, la saison 4 pourrait sortir en février 2022. Pendant longtemps, on a spéculé que la nouvelle saison pourrait sortir le jour de la Saint-Valentin.

C’est à peu près le temps que nous pouvons nous attendre Choses étranges saison 4. Ils auront besoin d’au moins six mois pour préparer la saison et la promouvoir. Je ne sais pas s’ils auront besoin de plus.

Les rumeurs abondent selon lesquelles Choses étranges la saison 4 sera sur Netflix en avril 2022. C’est plus probable qu’en février en raison des deux mois supplémentaires requis pour la production de la dernière saison. Certains ont émis l’hypothèse que la saison 4 pourrait sortir en avril 1986. C’est parce que les choses étranges la date de sortie correspond souvent à la période de l’année au cours de cette saison.