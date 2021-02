« Stranger Things » Saison 4: date de sortie de Netflix, bande-annonce, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

Netflix renouvelé « Des choses plus étranges”Pour une quatrième saison en septembre 2019 et depuis lors, les fans ont hâte de connaître le sort d’Eleven et de ses amis, mais jusqu’à présent, il n’a pas révélé la date de sortie du nouvel opus, entre autres en raison du retard de la pandémie de coronavirus production.

PLUS D’INFORMATIONS: Choses étranges: Six, la « sœur » perdue d’Eleven

Le tournage de la quatrième saison 4 a commencé en février 2020 en Lituanie et en mars, elle a déménagé aux États-Unis. Suite à la crise sanitaire mondiale, les enregistrements ont été suspendus et repris seulement en octobre de l’année dernière en Géorgie.

Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur l’intrigue, le nombre de chapitres et la première, les frères Matt et Ross Duffer ont confirmé que la quatrième tranche ne sera pas la dernière de « Des choses plus étranges».

«Nous savons quelle est la fin et nous savons quand elle le sera. [La pandemia] Cela nous a donné le temps de regarder vers l’avenir et de découvrir ce qui convient le mieux au programme. Commencer à terminer cela nous a donné une meilleure idée du temps dont nous avons besoin pour raconter cette histoire », a déclaré Ross au Hollywood Reporter.

pendant ce temps à l’envers … pic.twitter.com/BtPlMjy0pS – Choses étranges (@Stranger_Things) 1 octobre 2020

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 4 DE «STRANGER THINGS»?

En quelle année sera-t-il fixé? Si vous suivez le même ordre, les prochains événements devraient avoir lieu en 1986. « Des choses plus étranges»A commencé en 1983 et à partir de ce moment, pour chaque saison, il y avait un an. Cependant, un saut dans le temps ne peut être exclu. Après tout, le casting plus jeune grandit assez vite.

«Chaque saison est entrée dans une nouvelle année. Donc, si c’est un an dans le futur, alors il pourrait y avoir beaucoup de choses différentes. La première saison était fixée à Noël, la deuxième à Halloween et la troisième à l’été. Je pense donc que les Duffers essaient différentes options. Nous verrons », a déclaré Finn Wolfhard sur ce point dans une interview accordée au Hollywood Reporter.

Auparavant, Millie Bobby Brown (Eleven) a parlé à EW et a déclaré qu’elle « savait des choses » sur l’avenir de la série. «Les frères Duffer sont comme mes frères aînés. Alors je les appelle tout le temps, et j’essaie définitivement de leur donner de petits indices et suggestions », a noté la jeune actrice. « Je sais des choses ici et là, mais rien de profond ou quelque chose dont je peux vous parler », at-il ajouté.

«Nous avons une bonne idée de ce qui va se passer dans la quatrième saison. La saison quatre se déroule définitivement. Il y a la possibilité d’une saison au-delà de cela, qui est actuellement indécise », a déclaré Shawn Levy précédemment dans une interview avec Collider.

De leur côté, les créateurs de fiction ont raconté d’autres choses au même médium, comme par exemple que la quatrième saison « sera très différente » de la troisième. Six jours après la première du troisième opus, Ross Duffer a déclaré qu’ils attendaient de rencontrer leurs écrivains pour « prendre la bonne décision », bien qu’il ait assuré qu’ils avaient déjà de « grandes lignes » sur les prochains événements qu’Eleven et sa compagnie doivent surmonter.

«À la fin de la deuxième saison, nous connaissions Billy. Nous savions que les Russes arrivaient. Nous ne savions pas sur le centre commercial et tout, mais encore une fois, nous avons les grandes lignes (pour la saison quatre). Nous savons où nous en sommes dans la saison quatre. Nous avons les grandes lignes. À l’heure actuelle, il s’agit de remplir ces lignes dans les détails. Nous sommes très enthousiasmés par ce qui va potentiellement se passer. Encore une fois, comme nous l’avons dit, ce sera très différent de cette saison. Mais je pense que c’est la bonne chose à faire et je pense que ce sera passionnant », a-t-il déclaré.

Matt Duffer, quant à lui, a noté que «la chose la plus importante qui va se passer est que cela va s’ouvrir un peu, pas nécessairement en termes d’échelle, en termes d’effets spéciaux, mais plutôt ouvert en termes d’autorisation de diagrammes dans des zones extérieures. de Hawkins ».

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE «STRANGER THINGS»

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STRANGER THINGS 4 »

Ce sont les acteurs qui reviendront dans la quatrième saison de « Des choses plus étranges« :

Millie Bobby Brown comme onze

Noah Schnapp comme Will

Finn Wolfhard comme Mike

Gaten Matarazzo comme Dustin

Caleb McLaughin comme Lucas

Winona Ryder comme Joyce

Sadie Sink en tant que Max

Charlie Heaton comme Jonathan

Natalia Dyer comme Nancy

Maya Hawke comme Robin

David Harbour comme Hopper

Brett Gelman comme Murray

Priah Ferguson comme Erica

De plus, Tom Wlaschiha, qui a joué Jaqen H’ghar dans « Game of Thrones », rejoindra le casting en tant que soldat soviétique. Pendant ce temps, Robert Englund se joindra en tant que tueur dérangé, Jamie Campbell Bower en tant qu’assistant psychiatrique, Eduardo Franco en tant que nouveau meilleur ami de Jonathan et Joseph Quinn en tant que directeur du club officiel de D&D de Hawkins High.

Tom Wlaschiha jouera un soldat soviétique dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 4 DE «STRANGER THINGS» SERA-T-ELLE SORTIE?

La quatrième saison de « Des choses plus étranges« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à un moment donné en 2021.