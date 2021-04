Stranger Things Saison 4: Confirmé par Netflix, lire toutes les dernières nouvelles est là !!!

Stranger Things est une série Web américaine à succès qui a été créée sur Netflix en juillet 2016 et a rapidement gagné un large public le premier jour de sa diffusion. Il s’agit d’un drame de science-fiction pour adolescents qui tourne autour d’une créature mystérieuse et expose de sombres secrets. Choses étranges a une base de fans jeunes et étrangers, avec une audience record sur Netflix. Stranger Stuff a certainement fait partie de votre liste de séries préférées, selon les téléspectateurs de l’émission.

Netflix a renouvelé l’émission pour une quatrième saison en septembre 2019 après trois saisons très réussies. La nouvelle saison sera diffusée sur Netflix en 2021 à un moment donné.

Date de sortie de Stranger Things Saison 4:

Comme indiqué précédemment, Netflix a renouvelé l’émission pour une quatrième saison en septembre 2019. Il n’y a pas eu de mise à jour officielle sur la date de sortie depuis l’annonce il y a seize mois.

Les créateurs de l’émission, Duffer Brothers, ont déjà déclaré que l’émission se terminerait probablement après les quatrième et cinquième saisons.

La saison 4 devrait être diffusée en août 2021, selon certaines sources. Cependant, le tournage n’étant pas encore terminé, cette date semble être provisoire. En conséquence, le dernier trimestre de 2021 ou le début de 2022 sont nos meilleurs paris.

L’intrigue des choses étranges Saison 4

Nous avons vu Hopper coincé ou mort dans une cellule expérimentale dans la finale de la saison 3, et nous avons également vu Eleven emménager avec Joyce pour vivre avec elle parce que Hopper était mort et qu’il n’y avait personne pour s’occuper d’Eleven.

La saison 3 arrive à une conclusion désastreuse. Cependant, nous avons vu Hopper en vie et travailler avec les Russes après la sortie du teaser de la saison 4. Nous pouvons nous attendre à ce que Hopper révèle des vérités sombres sur les expériences secrètes russes au cours de la saison à venir, et nous pouvons nous attendre à ce que les enfants quittent Hawkins pour résoudre le mystère en cours.

Le casting de Stranger Things Saison 4

Les membres de la distribution sont une autre raison du formidable succès de la série. Mis à part le film, le casting attrayant a un large public et les fans adorent leur amitié. Nous avons vu ces enfants de la distribution grandir sur scène, ce qui fait que les fans se sentent plus proches d’eux. Cette saison, la jeune distribution sera certainement présente, car le spectacle sera voué à l’échec sans eux.

La saison quatre a déjà attiré l’attention des fans, et d’autres tests et surprises sont en cours. Si vous n’avez pas encore vu cette série, vous devriez le faire maintenant sur Netflix.

