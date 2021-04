Stranger Things Saison 4: Combien de temps devrons-nous attendre la saison 4 de Stranger Things? Lisez toutes les dernières nouvelles ici !!!!

Stranger Things est une série télévisée d’horreur de science-fiction américaine exclusive à Netflix produite par les Duffer Brothers. Avec Shawn Levy et Dan Cohen, les frères agissent en tant que showrunners et producteurs exécutifs.

La date de sortie de la saison 4 de Stranger Things est fixée.

La saison 4 de Stranger Things n’a pas encore été annoncée par Netflix, et notre propre monde a été bouleversé par une pandémie, ce qui complique encore les choses. Mais regardons les possibilités.

Oh, et malgré le fait que de nombreux fans ont supposé que la saison 4 de Stranger Things ferait ses débuts en avril 2021, nous sommes assurés que ce ne sera pas le cas. La saison 1 a débuté le 15 juillet 2016, la saison 2 a débuté le 27 octobre 2017 et la saison 3 a débuté le 4 juillet 2019, indiquant une pause d’un à deux ans entre les saisons. Il n’y a rien à faire.

Selon les rumeurs, la saison 4 de Stranger Things arriverait sur Netflix dès octobre 2020 dans le passé. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, la production s’est arrêtée.

Maintenant que le tournage a repris, la saison est plus susceptible de débuter au printemps ou à l’été 2022.

Attendez-vous à voir Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) et Will (Will Ferrell) (Noah Schnapp). Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Joyce (Winona Ryder) et Hopper (Joe Keery) reviendront tous jeunes adultes (David Harbour).

Il n’est pas non plus nécessaire de penser qu’Erica (Priah Ferguson), Karen (Cara Buono) et Murray (Murray) ne reviendront pas dans Stranger Things saison 4. (Brett Gelman).

Beaucoup croyaient que «l’Américain» que les Russes ont décrit comme étant enfermé dans l’une des pièces de leur base (dont l’une possède également un Demogorgon) était le Dr Martin Brenner. Cependant, le retour de Hopper laisse croire le contraire.

La série aurait presque certainement besoin d’utiliser un dispositif d’intrigue pour inciter la famille Byers à revenir à Hawkins depuis leur nouvelle maison. La saison 4 « s’ouvrirait un peu … pas nécessairement en termes de taille, en termes d’effets spéciaux, mais s’ouvrirait en termes de permettre des intrigues dans des zones en dehors de Hawkins », selon The Duffers.

Cela nous fait douter que le spectacle se terminera sans un retour au début.

