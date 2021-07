Stranger Things Saison 4 : Ce que nous savons jusqu’à présent – ​​Date de sortie confirmée ?

– Publicité –



Choses étranges La saison 4 est la saison Netflix que tout le monde attend avec impatience de regarder. Vous devriez, pour plusieurs raisons.

Choses étranges est l’émission la plus populaire et la plus importante de Netflix. Netflix a annoncé que Stranger Things avait été visionné près de 200 000 000 de fois dans les foyers cinq ans après ses débuts. Nous savons que le nombre est plus élevé.

La saison 3 de Stranger Things a été créée sur Netflix en 2021. Cela laisserait penser que la saison 4 de Stranger Things sera disponible sur Netflix 2021. Cela est maintenant incertain après la production de la nouvelle saison de la Netflix d’origine spectacle a été retardé pendant des mois.

Nous détestons annoncer de mauvaises nouvelles, mais la saison 4 de Stranger Things, semble-t-il, ne sortira pas avant 2021.

Stranger Things Saison 4: Statut de renouvellement

Après quelques jours de teasers, c’était maintenant jusqu’au 30 septembre 2019. Netflix a annoncé que Stranger Things reviendrait pour sa quatrième saison. Les Duffer Brothers ont signé un contrat pluriannuel avec Netflix. C’est un top deal pour Netflix et Shawn Levy, le producteur de la série, l’a signé. La date de la saison 4 a été fixée pour cette année. Finn Wolfhard a cependant indiqué que la série pourrait revenir l’année suivante, ce qui signifierait 2022.

‘Stranger Things’ Saison 4 étoiles

Les fans pourront non seulement voir des visages familiers, mais ils pourront également voir de nouveaux visages tels que :

Le père de Patrick, Myles Truitt

Vickie était jouée par Amybeth McNulty

Regina Ting Chen est la conseillère d’orientation de Mme Kelly.

Grace Van Dien était Chrissy.

Robert Englund incarne Victor Creel

Eduardo Franco comme Argyle

Jamie Campbell Bower est Peter Ballard

Sherman Augustus est le lieutenant-colonel Sullivan

Mason Dye, Jason Carver

Tom Wlaschiha est Dmitri

Nikola Djuricko est Yuri.

Eddie Munson dans le rôle de Joseph Quinn

Un rebondissement : Hopper vit

Détective Jim Hopper Le teaser a révélé que bien qu’il ait l’air d’avoir été tué lors de la troisième saison, il est vivant.

Le synopsis officiel de la saison 4 est toujours en cours d’élaboration, mais tous les signes indiquent une saison plus sombre.

