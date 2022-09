Stranger Things Saison 4 : Blooper Reel présente les pépins, gaffes et gaffes les plus drôles

StrangerThings C’est en fait plus excitant et effrayant que drôle. Mais cela ne veut pas dire que les acteurs ne se sont pas amusés à filmer. Au contraire : que Bêtisier présente les meilleurs pépins et gaffes sur le plateau et est vraiment drôle.

Stranger Things joue sur le plateau : découvrez les bêtisiers les plus drôles sur le plateau

C’est de cela qu’il s’agit : Une vidéo qui montre des prises infructueuses est traditionnellement appelée une bobine de bêtisier. Lors de l’enregistrement pendant le tournage, comment une star gâche son texte, doit rire ou quelque chose d’autre d’amusant se produit, il se retrouve souvent dans une telle collection.

Stranger Things saison 4 : Même avec une série qui a tendance à être plutôt sombre et excitante comme « Stranger Things », il arrive naturellement que les acteurs* se confondre sur le plateaune peut plus se concentrer ou se faire rire involontairement.

Vous pouvez voir tout ce qui s’est mal passé lors du tournage de la saison 4 de Stranger Things dans cette vidéo très drôle de presque quatre minutes :

C’est vraiment très amusant acteurs bien connus au travail regarder. Surtout quand il s’agit de situations connues, particulièrement chargées de la quatrième saison « Stranger Things » qui semblent soudainement très différents. Ou avez-vous Vécna déjà vu un sourire? Même.

Bien sûr, les moments où Millie Bobby Brown (Eleven) juste terriblement peur.

Aussi agréables à regarder sont bien sûr les moments où les étoiles Impossible de détacher les yeux de la caméra et regardez directement à l’intérieur. Ou si quelque chose tombe qui ne devrait pas tomber.

Bien sûr, Dustin Henderson et l’acteur Gaten Matarazzo sont particulièrement sympathiques. À un moment donné, apparemment en désespoir de cause pour une gaffe, il explique que les créateurs de la série devraient l’avoir préférable de simplement réoccuper. Merci de ne pas!

Quelle gaffe de la vidéo avez-vous le plus aimé, qu’avez-vous trouvé le plus drôle ? Dites le nous dans les commentaires.