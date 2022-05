Stranger Things saison 4 : A quand la partie 2 avec le grand final ?

La saison 4 de StrangerThings apparaît en deux parties sur le service de streaming en raison de sa longueur opulente Netflix. Il y a quelques jours à peine, le 27 mai 2022, les sept premiers épisodes ont commencé.

Comme vous vous en doutez, faisons cela Finale de la mi-saison Les téléspectateurs avec un méchant suspense de retour et les fans veulent juste savoir : A quand les deux derniers épisodes ?! Et comment l’histoire d’Elfie, Mike et Cie continue-t-elle ?

Au moins nous pouvons vous dire quand cela continuera et ça complètement sans spoiler.

Saison 4 : Épisodes 8 et 9 – Durée du long métrage de Stranger Things !

Bien que Netflix se soit fait connaître avec lui, des saisons entières pour le soi-disant regarder de façon excessive il n’est pas rare que des séries paraissent chaque semaine ou dans le cadre d’une saison.

Dans le cas de « Stranger Things », cependant, la division est nouvelle et cela a peut-être surpris l’un ou l’autre fan que seuls les sept premiers nouveaux épisodes sont disponibles en téléchargement. Mais ne vous inquiétez pas, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour la finale.

Au 1 juillet 2022 clôt la quatrième saison avec le Épisodes 8 et 9 une façon. Chacun d’eux devrait être un Autonomie d’environ deux heures Offrir. En incluant les épisodes 1 à 7, cela donne un total de près de 805 minutes !

Étant donné que certains d’entre vous n’ont peut-être pas eu le temps d’affronter ce monstre d’une saison de série, nous nous abstiendrons d’aborder les événements plus en détail pour des raisons de spoiler et préférons nous référer à notre dernier article, qui traitait de la histoire précédente et le Résumé de la situation initiale du gang Hawkins:

On ne sait pas si Netflix publiera sa propre bande-annonce pour les derniers épisodes. Jusque-là, cela vaut la peine de jeter un second regard sur le déjà publier des bandes-annoncesqui pourrait encore fournir quelques indices.

Pour éviter les malentendus : Quand on parle de « grande finale », on entend la conclusion trop longue de la saison 4. Comme cela a déjà été annoncé, les fans peuvent en attendre une de plus. dernière cinquième saison de « Stranger Things » attendent avec impatience, bien que les créateurs de la série aient déjà Idées de retombées possibles avoir.

Avez-vous déjà terminé le (semi) marathon de la série ? Comment aimez-vous la saison 4 jusqu’à présent? Acceptez-vous ces durées d’exécution extra-longues? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires !