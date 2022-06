Stranger Things : Sadie Sink a donné des détails sur Max dans le final de la série

in

Sadie Sink a parlé de Max à l’entrée de la dernière ligne droite de Stranger Things et a laissé quelques détails inconnus des fans. Savez-vous ce qui se passera dans le futur ?

Saison 4 tome 1 choses étranges créé sur le service de streaming Netflix à la fin du mois de mai et à ce jour, elle continue d’être la série la plus regardée au monde, en réponse claire que le phénomène est revenu de la meilleure façon après trois ans. L’histoire a changé pour certains personnages, comme dans le cas de MaxOui Évier Sadie il a parlé d’elle en pensant à ce qui allait arriver. Découvrez leurs déclarations !

L’intrigue des sept premiers chapitres s’est déroulée quelques mois après la bataille de Starcourt, où le frère de Billy est mort. Max. A partir de cet événement malheureux, elle commence à faire des cauchemars et n’arrive pas à traverser le traumatisme de la meilleure des manières au lycée. Lorsque le chiffre apparaît voisine à Hawkins, il se rend compte qu’elle peut être l’une de ses victimes et à un moment donné est emmenée à l’envers pour être tuée, mais parvient à s’échapper, bien que momentanément.

+ Les déclarations de Sadie Sink à propos de Max

Dans une interview avec Variété a dit: « Elle pose juste toutes ces questions et se blâme. Elle se convainc qu’elle est en quelque sorte à blâmer pour toutes les choses horribles qui se produisent dans sa vie. ». Sur son lien avec Eleven, il a noté qu’ils auraient pu s’entraider : « Max aurait pu bénéficier d’avoir quelqu’un comme Onze, avec qui elle se serait probablement sentie à l’aise de s’ouvrir. Onze aurait probablement bénéficié d’avoir Max alors qu’elle navigue dans ce nouvel environnement et harcèle son monde. ».

Dans ses déclarations, il a avancé qu’on ne verrait pas, pour le moment, de lien avec sa mère : « Pour Max en particulier, je pense que c’est déchirant de voir l’état dans lequel se trouve sa mère et à quel point elle est absente pendant tout cela – Max fait un très bon travail pour le cacher. ». Il a également évoqué la saison 5, qui marquera la fin de la série : « Je veux avoir une scène où les lettres sont lues. Je pense que c’est tellement typique de Max, qu’elle regarde littéralement la mort droit dans les yeux, mais elle ne peut toujours pas dire à quelqu’un face à face à quel point il compte pour elle ou a une conversation directe avec quelqu’un ».

Enfin, on lui a demandé si elle savait actuellement à quoi ressemblerait le point culminant du programme créé par les frères Duffer et a précisé: « Je ne sais pas, j’aime ne pas savoir où va son histoire et être surprise quand je la lis, parce que Max elle-même ne sait pas ce qui va lui arriver. Je serai ravie de lire ces scripts ! ». Avec cela, nous savons que la production du dernier épisode n’a pas encore commencé, tandis que le fandom attend le tome 2 de Choses étranges 4composé de deux épisodes qui arriveront le 1 Juillet.

