Stranger Things s’achèvera avec sa cinquième saison

la saga de » Choses étranges » est prêt à avoir une fin. Netflix vient d’annoncer que l’une de ses séries originales les plus réussies à ce jour terminera sa cinquième saison. Cela a été annoncé parallèlement à de nouvelles promos pour sa quatrième saison à venir, pour laquelle les frères Matt et Ross Dufferont décidé de le diviser en deux parties, la première diffusée le 27 mai et le second le 1 juillet 2022. Malgré tout, l’histoire de Will, Eleven et du reste des personnages attachants de la série se terminera dans la saison numéro 5, qui n’a toujours pas de date de sortie.

Les frères Duffer, créateurs de la série, ont révélé que l’histoire de » Choses étranges » Il a toujours été prévu de se terminer en quatre ou cinq saisons, une histoire qui a été écrite il y a sept ans. L’idée de planifier tout un spectacle n’est pas inhabituelle, car des histoires comme la série animée » Chutes de gravité », ont fait de même, planifiant et suivant leur direction artistique depuis leur première représentation. Matt et Ross Duffer, étaient fiers des résultats qu’ils ont créés et de la façon dont la série a été reçue, étant une catapulte pour la carrière de ses acteurs, y compris Brown et Finn Wolfhardà la gloire.

« Il y a encore tellement d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things », ont déclaré les frères Duffer. « De nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus. Nous espérons que vous resterez avec nous alors que nous terminons cette histoire d’une fille puissante nommée Eleven et de ses braves amis dans une petite ville appelée Hawkins et une dimension alternative connue uniquement sous le nom de ‘Upside Vers le bas. »

La nouvelle quatrième saison, désormais divisée en deux parties, se déroule six mois après ce qui s’est passé dans la » Bataille de Starcourt », le groupe principal d’amis de la série est séparé pour la première fois, ce qui rendra votre expérience encore pire , avec de nouvelles menaces surnaturelles faisant surface à Hawkins, menant à un mystère qui pourrait enfin révéler les secrets de la dimension « Upside Down ».

» Stranger Things » a ajouté de nombreux nouveaux membres de la distribution pour la saison 4, y compris Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn et l’icône de la terreur Robert Englund. Englund est connu pour jouer Freddie Kruger dans la série de films » Cauchemar sur Elm Street » et devrait jouer le nouveau méchant cette saison.