« Stranger Things » : qui sont les couples dans la vraie vie des acteurs de la série Netflix

Bien que certains de les plus jeunes protagonistes de « Stranger Things » Ils n’ont toujours pas de partenaire, comme c’est le cas avec Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max) et Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), d’autres comme Millie Bobby Brown (Onze) et Gaten Matarazzo (Dustin) n’ont pas hésité à rendre publiques leurs fréquentations.

Alors que ces derniers se sont affichés main dans la main avec leurs partenaires respectifs sur les tapis rouges des remises de prix et de présentations ou dans des posts Instagram, d’autres ont préféré garder leur idylle strictement privée.

D’autre part, des acteurs comme Natalia Dyer (Nancy) et Charlie Heaton (Jonathan) ont trouvé l’amour sur le plateau. Ensuite, qui sont les partenaires dans la vraie vie des acteurs de «choses étranges” ?

LES COUPLES RÉELS DES ACTEURS DE « STRANGER THINGS »

1. Natalia Dyer et Charlie Heaton

Deux ans après sa rencontre sur le plateau de tournage de la fiction créée par les frères Duffer, Natalia Dyer et Charlie Heaton ils ont commencé une relation amoureuse. Bien qu’ils soient montrés ensemble sur des tapis rouges et dans certaines publications Instagram, dans des interviews, ils se font une condition qu’on ne leur pose pas de questions personnelles à leur sujet.

Natalia Dyer et Charlie Heaton sont tombés amoureux sur le tournage de « Stranger Things » (Photo : AFP)

2. Millie Bobby Brown et le lac Bongiovi

Lors du gala des BAFTA, Millie BobbyBobby officialisé sa relation amoureuse avec Jake Bongiovi, troisième fils du chanteur de Jon Bon Jovi, avec Dorothea Hurley. Le jeune couple se montre affectueux lors de divers événements et sur les réseaux sociaux.

Millie Bobby Brown avec son petit ami, Jake Bongiovi lors de la première de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : AFP/ Angela Weiss)

3. Gaten Materazzo et Elizabeth Yu

Gaten Materazzo et l’influenceuse Elizabeth Yu se fréquentent depuis quatre ans et malgré le fait qu’ils aient à peine 19 ans, ils vivent ensemble dans le New Jersey, comme l’a confirmé l’acteur de « choses étranges” dans une interview avec Esquire.

4. Joe Keery et Maika Monroe

Joe Keery (30 ans), qui incarne Steve dans la série à succès Netflix, a commencé à fréquenter l’actrice Maika Monroe (29 ans). Bien qu’ils ne partagent pas de photos de couple sur les réseaux sociaux, ils posent ensemble sur des tapis rouges et pour différents magazines.

Joe Keery avec sa petite amie, l’actrice Maika Monroe (Photo : AFP)

5. Winona Ryder et Scott Mackinlay

Winona ryder avoir une relation stable avec Scott Mackinlay Hahn depuis 2011. Le partenaire de la célèbre actrice est président du comité directeur du développement durable du Council of Fashion Designer of America (CFDA) et membre du conseil d’administration du Council for Textile Recycling. Tous deux ont assuré qu’ils n’avaient aucun projet de mariage ou d’enfants.

6. David Harbour et Lily Allen

Lors des 26e Screen Guild Awards, en septembre 2019, la relation entre David Harbour et l’actrice Lily Allenet en septembre 2020, le couple s’est marié à Las Vegas, où un imitateur d’Elvis Presley a célébré le mariage.

7. Maya Hawke et Spencer Barnett

La fille d’Ethan Hawke et Uma Thurman entretient une relation amoureuse avec le musicien Spencer Barnetfils de Roger Barnett, l’un des dirigeants de la société de bien-être Shaklee Corporation, et de Sloan Barnett, écrivain et procureur de Manhattan.