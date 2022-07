‘Stranger Things’ : que sait-on de la cinquième saison de la série Netflix ?

Saison 4 de »choses étranges » domine les sujets de conversation de tous les réseaux sociaux depuis un mois maintenant. La décision des créateurs de la série de diviser la saison en deux parties a été la plus réussie, avec des millions de fans exprimant les grandes émotions que cette saison a laissées.

Pourtant, même sans commencer le tournage de la saison 5, il y a déjà beaucoup d’informations qui circulent, avec Matt et Ross Duffer annonçant que la dernière saison sera beaucoup plus différente que la saison qui vient d’être créée. Récemment, sur le podcast » Happy Sad Confused », le duo scénariste / réalisateur connu sous le nom de The Duffer Brothers a discuté de ce que les fans peuvent attendre des nouveaux épisodes.

Comme mentionné ci-dessus, » Stranger Things » se terminera avec sa cinquième saison, étant la conclusion définitive de toute la série. Les frères Duffer ont déclaré que lorsqu’ils sont venus à Netflix et ont présenté le projet, ils ont clairement indiqué qu’ils auraient besoin d’au moins quatre ou cinq saisons pour raconter l’histoire qu’ils avaient en tête, à laquelle Netflix a répondu en leur donnant une saison de cinq accord.

Quand la saison 5 sera-t-elle diffusée ?

La question la plus importante que tous les fans se posent est de savoir quand la nouvelle saison sortira, mais pour le moment il n’y a pas de date de sortie officielle. Même ainsi, si vous tenez compte de la façon dont la série a été publiée au fil des ans, il serait facile de penser que la saison 5 arrivera en 2024.

La saison 1 de « Stranger Things » a été créée le 15 juillet 2016. La saison 2 est sortie 15 mois plus tard, le 27 octobre 2017. La saison 3 a suivi le 4 juillet 2019, environ 20 mois plus tard. Et merci en grande partie à la pandémie, la saison 4 n’a vu le jour que 35 mois plus tard.

Combien d’épisodes aura la saison 5 ?

Considérant que les première et troisième saisons avaient 8 épisodes chacune, et que les deuxième et quatrième saisons avaient 9 épisodes, la saison 5 aura très probablement huit épisodes.

Les frères Duffer ont également reconnu qu’il y avait eu des plaintes concernant la durée des épisodes de Stranger Things, indiquant que la plupart des épisodes de la saison 5 auront la durée des épisodes des saisons précédentes d’environ une heure ou moins. Dans le même temps, ils ont également confirmé que l’épisode final serait plus proche de 2,5 heures pour voir une « confrontation épique ».

»Stranger Things » est disponible exclusivement sur Netflix jusqu’à la saison 4.