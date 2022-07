« Stranger Things » : quand Eddie Munson a sauvé Joseph Quinn de l’immigration aux Etats-Unis

Lorsque Joseph Quinn a rejoint la quatrième saison de « Stranger Things » Quoi Eddie Munson, le chef du Hellfire Clubil n’imaginait pas que son personnage deviendrait l’un des favoris des fans de la série Netflix et que cela le sauverait même de l’immigration aux États-Unis.

Si le rôle de l’acteur britannique de 29 ans a conquis les téléspectateurs dès le début, sans aucun doute, son solo de guitare avec la chanson « Master of Puppets » du groupe Metallica et son sacrifice en ont fait le favori des fans de fiction créée par les frères Duffer.

Donc, Joseph Quinn est devenu l’un des acteurs les plus populaires du moment grâce à son personnage dans la série »choses étranges”. En fait, il est apparu dans l’émission légendaire « The Tonigh Show with Jimmy Fallon » pour parler de ses nouveaux projets, cependant, cela n’est guère arrivé car il a été retenu dans un aéroport.

L’acteur Joseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munson dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

COMMENT EDDIE MUNSON A SAUVE JOSEPH QUINN DE L’IMMIGRATION

Dans l’interview de Jimmy Fallon, les Britanniques ont dit qu’il avait un problème avec l’immigration en essayant d’entrer aux États-Unis. « J’ai failli ne pas y arriver, ils m’ont emmené dans, je suppose, comment pourrait-on appeler ça plus un donjon. Et ils m’ont demandé d’attendre environ 20 minutes”.

Puis ils lui ont demandé pourquoi il voulait entrer dans ce pays et lui, en toute honnêteté, a répondu : «Je suis en fait ici pour voir Jimmy Fallon dans ‘The Tonight Show’”. Bien sûr, les officiers ne l’ont pas cru et il semblait qu’il le retiendrait quelques heures.

Cependant, l’un des officiers a reconnu Joseph Quinn comme l’acteur qui a joué Eddie Munson dans la quatrième saison de « choses étranges» et dit à son compagnon : «Laisse Eddie tranquille !”. Quand l’autre réalisa qui il venait de retenir et demanda un peu nerveusement : « Êtes-vous Eddie Munson ?”.

Finalement, son passeport lui a été rendu et il a été autorisé à partir. Non sans demander au préalable : «Est-il de retour la saison prochaine ?» L’acteur qui a enregistré des apparitions dans des productions telles que « Game of Thrones » et « Les misérables » a répondu : ‘Je ne sais pas‘, tandis que l’officier a dit en plaisantant: « T’as intérêt”.