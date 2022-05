Stranger Things propulse le morceau classique de 1985 au sommet des classements iTunes

La chanson est entendue pour la première fois dans le premier épisode du Walkman de Max Mayfield (Sadie Sink) et continue d’être une chanson essentielle pour le personnage au fur et à mesure que le drame se déroule.

Non seulement la chanson est en tête du classement iTunes, mais elle est également dépassée Les Hauts de Hurlevent sur Spotify pour devenir sa piste la plus populaire sur le service.

En tant que tels, les acteurs ont maintenant six bonnes années de plus qu’ils ne l’étaient au départ, mais dans la série, ils sont toujours des écoliers. En effet, dans la première saison, certaines stars n’avaient que 12 ans ; alors que maintenant, leur âge varie de 17 à 20 ans.

Allez les gars, vous étiez tous cool avec « The Upside Down » et tous ces trucs surnaturels, mais quelques pattes d’oie sur un lycéen et soudain c’est pas crédible ?

Noah Schnapp, 17 ans, qui joue Will Byers, a ajouté: « Je me souviens que dans la saison deux, ils m’ont dit que vous deviez baisser le ton de votre voix, vous devez parler à un niveau différent et vous tenir plus court, je me disais: » Je peux ‘ne fais pas ça, je ne suis plus comme ça' ».