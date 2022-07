« Stranger Things » : pourquoi Vecna ​​préserve les corps de ses victimes

Dans l’avant-dernière saison de « Stranger Things »Vecna ​​​​a été présenté comme le méchant le plus puissant du série netflix et tua ses premières victimes. Bien que ses véritables motivations étaient initialement inconnues, vers la fin du quatrième épisode, il a été révélé qu’il cherchait à créer une porte entre le monde réel et Upside Down.

Pour y parvenir, il a utilisé des adolescents en difficulté de Hawkins. La première victime était Chrissy Cunningham, qui avait subi un traumatisme de sa mère, la suivante était le journaliste scolaire Fred Benson, qui a échappé à un accident de voiture mortel, et le basketteur Patrick McKinney, qui avait un père violent.

De même, Vecna ​​​​a tourmenté Max et Nancy en puisant dans leurs souvenirs traumatisants, ils ont tous deux perdu des personnes importantes pour eux, Billy et Barb, respectivement. En effet, le premier était dans One’s Mindscape et a vu les corps des premières victimes de la quatrième saison de « Choses étranges ». Pourquoi le méchant garde-t-il son corps ?

Vecna ​​garde ses victimes dans son Mindscape dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

POURQUOI VECNA CONSERVE-T-ELLE LES CORPS DE SES VICTIMES ?

Il est nécessaire de préciser que seuls les corps des dernières victimes de Vecna ​​​​sont dans son Mindscape, ils sont piégés dans des vignes dans des structures similaires à des troncs, c’est-à-dire que sa mère, sa sœur et les enfants de Hawkins Lab ne sont pas là place.

De plus, il ne s’agit pas des vrais corps de Chrissy et Fred, car ceux-ci sont toujours dans le monde réel. En fait, ils ont été retrouvés par la police, qui a tenu Eddie Munson responsable de leur mort.

Par conséquent, Vecna ​​prend l’essence de ses victimes après les avoir tuées et les conserve dans son Mindscape afin d’ouvrir la porte entre le monde réel et l’Upside Down. Le Dr Brenner a souligné que pour One, il ne suffit pas de tuer, c’est pourquoi il « consomme » ses victimes.

Ensuite, Que cherche Vecna ​​​​en plus d’ouvrir la porte? voulez-vous former une secte? Selon Screen Rant, le premier épisode de la quatrième saison de «choses étranges» comprend un indice important sur le plan d’Henry.

Lors d’un RPG de « The Hellfire Club », il est mentionné que le Culte de Vecna ​​a retiré ses capuches pour révéler des visages reconnaissables. Est-ce à dire que Chrissy, Fred et les autres victimes font partie de la secte et affronteront les protagonistes de la série télévisée ? Netflix dans la dernière saison ?