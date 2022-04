« Stranger Things » : pourquoi Max peut flotter dans la saison 4

La quatrième saison de « choses étranges» sera présenté en première le 27 mai 2022 et Netflix partagé un nouveau bande-annonce, qui comprend plusieurs indices sur ce qui arrivera aux protagonistes dans les nouveaux épisodes de la série écrite et réalisée par les frères Matt et Ross Duffer.

Mais, sans aucun doute, ce qui a le plus retenu l’attention des fans de fiction, mettant en vedette Millie Bobby BrownNoah Schnapp, Charlie Heaton, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Cara Buono, Maya Hawke, Brett Gelman, David Harbour et Winona Ryder, est la scène où Max flotte au cimetière Hawkins.

En effet, dès les premières secondes de la bande-annonce de la quatrième saison de « choses étranges», Max Mayfield (Sadie Sink) se rend sur la tombe de son frère Billy Hargrove (Dacre Montgomery) pour lui dire ce qu’il ressent depuis sa mort.

Peu de temps après, elle retrouve Steve, Dustin et Lucas, qui sont étonnés de la voir léviter. Qu’est-ce que cela signifie pour l’histoire de Max ? Pourquoi peut-il flotter ? A-t-il des pouvoirs ? Eleven est-il impliqué ?

POURQUOI MAX PEUT-IL FLOTTER DANS « STRANGER THINGS » ?

La quatrième saison de « choses étranges» se déroule six mois après la bataille de Starcourt et montrera l’arrivée d’une nouvelle menace surnaturelle. Mais cette fois, les protagonistes n’ont pas les mêmes armes pour se défendre, puisque Eleven a perdu ses pouvoirs.

Est-ce la raison pour laquelle Max peut léviter ? D’une manière ou d’une autre, a-t-il acquis des pouvoirs et pourrait-il être l’espoir de Hawkins? Pour l’instant, les fans ont partagé quelques théories qui expliquent cet événement.

L’un d’eux implique Billy, décédé après avoir été possédé par le Mind Flayer, son esprit a-t-il réussi à conserver une capacité surnaturelle et tente d’aider sa sœur à faire face au danger ? Bien que cela semble quelque peu étrange, la bande-annonce de « Creel House » suggérait un angle plus hanté et terrifiant de « choses étranges”.

Considérant que l’horloge grand-père de Creel House est un portail vers l’Upside Down, il est possible que Max ait établi une sorte de contact qui lui a donné des pouvoirs qui ont été activés dans la tombe de Billy par sa relation avec Mind Flayer.