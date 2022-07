Stranger Things ou Resident Evil ? Les séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (11 au 17 juillet 2022)

in

Netflix

FlixPatrol présente le nouveau Top des séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière, où un nouveau gros joueur est arrivé. Resident Evil a-t-il réussi à détrôner Stranger Things ?

©NetflixStranger Things ou Resident Evil ? La série la plus vue sur Netflix la semaine dernière (du 11 au 17 juillet 2022).

Une nouvelle semaine s’est écoulée pour le service de streaming Netflix dans le septième mois de l’année, où ils chercheront à changer la dure situation des entreprises en fonction de leur contenu. L’annonce d’une perte d’abonnés semble appartenir au passé, puisque ces derniers temps ses séries n’ont reçu que des applaudissements, comme celui qui se positionne comme le plus choisi entre le 11 et le 17 juillet.

Resident Evil C’était la grande première de la plateforme ces jours-ci, puisqu’il s’agit de la première adaptation live-action sous le format d’un programme télévisé, après la saga de films mettant en vedette Milla Jovovich. Son lancement a été commenté sur les réseaux sociaux et a suscité une certaine fureur parmi le public, mais la réalité est que n’a pas encore fait assez de mérite pour battre en audience hebdomadaire choses étranges.

La fiction créée par les frères Cancre est revenu sur sa diffusion le 1er juillet avec le tome 2 de sa quatrième saison, qui n’était composé que de deux chapitres, mais a de nouveau été couronnée comme la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière. La production vient de l’ajout de 301 280 000 millions d’heures jouées au cours de ses deux premiers jours et de 188 190 000 millions lors de la prochaine mise à jour.

Au-delà d’avoir été éloigné de l’écran de streaming pendant environ trois ans, le phénomène s’est répété et les commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux en raison des scènes emblématiques et des morts douloureuses. Le fandom n’oubliera pas Eddie Munsonqui a laissé un moment épique en jouant Marionnettiste de Metallica, ainsi qu’à Maxmême si elle est hospitalisée et pourrait d’une manière ou d’une autre revenir.

La bonne nouvelle pour les fans est qu’il reste encore une saison jusqu’à la fin de choses étranges, bien que les délais de production ne semblent pas être les meilleurs. Tel que rapporté par les frères Cancre, les scripts ne commenceront à être écrits qu’en août de cette année. D’autre part, David Harbour a précisé que le tournage commencerait en 2023 et nous pourrons sûrement voir le dernier opus à la mi-2024.

