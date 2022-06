Stranger Things ou Entrevias ? Quelle a été la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière

Netflix

Netflix a terminé une nouvelle semaine avec de grandes premières, mais il y avait une continuation des séries précédentes qui composaient le classement d’audience. Découvrez lequel a été le plus consulté !

©NetflixStranger Things ou Entrevias ? Quelle a été la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière.

Mai est déjà l’histoire du service de streaming Netflix et ils sont aux portes d’un nouveau mois, au cours duquel ils continueront d’augmenter leur vaste catalogue avec du contenu cinématographique et télévisuel à venir. nouveaux épisodes de Peaky Blinders Oui L’Académie des Parapluies Ce sont les plus attendus, mais en attendant il y a des titres sortis ces dernières semaines qui font fureur et l’un d’eux a pris le dessus.

entrevías Elle est arrivée d’Espagne au milieu du mois et s’est positionnée comme l’une des fictions les plus acclamées du moment, ce qui l’a amenée à devenir l’une des préférées des abonnés. Cependant, vint alors L’avocat de Lincoln et la considération du public changea, mais ce fut aussi une rage passagère, puisque le 27 mai, tome 1 de la saison 4 de choses étranges et n’avait pas de concurrence.

Selon le récent rapport du site Web FlixPatrolle spectacle créé par les frères Duffer est le plus choisi par les utilisateurs de Netflix la semaine dernière. Il faut souligner que ce nouvel opus est déjà un succès pour la plateforme, sachant qu’il y a quelques jours, il a été confirmé que les nouveaux chapitres ont obtenu le record du week-end en tant que série anglophone la plus regardée avec 286 790 000 millions d’heures vues.

Les chiffres officiels des reproductions ne montrent que ce qui a été réalisé en seulement trois jours, il est donc prévu qu’un nombre complètement plus élevé arrivera dans la prochaine mise à jour. Une question pour comprendre ce nouveau phénomène dans les visualisations est que ses épisodes ont une durée moyenne de plus d’une heure et Netflix les compte pendant plus de 60 minutes.

Pour les chiffres définitifs de choses étranges il faut attendre ses 28 premiers jours et là on saura s’il a réussi à dépasser le record historique qu’il détient Le jeu du calmar avec 1,65 milliard d’heures jouées pendant cette période. Pendant ce temps, il continue de se classer en tête du classement d’audience de Netflix et il ne semble pas avoir de rival, pour l’instant.

