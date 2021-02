« Stranger Things », nouveaux acteurs et personnages: qui est qui dans la saison 4

Après un retard de huit mois en raison de la pandémie de coronavirus, la quatrième saison de «Des choses plus étranges»Reprise de la production et même révélé que les acteurs rejoindront le casting de la série Netflix de Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Maya Hawke et Joe Keery.

Robert Englund, connu pour avoir joué Freddy Krueger, rejoindra le quatrième volet de la fiction créée par Matt et Ross Duffer en tant que meurtrier reconnu coupable. Englund aura un personnage récurrent tout comme Sherman Augustus (« Into the Badlands »), Mason Dye (« Bosch »), Nikola Djuricko (« Legends ») et Tom Wlaschiha (Jaqen H’ghar de « Game of Thrones »).

D’autres interprètes se joignant en tant que personnages réguliers incluent Jamie Campbell Bower («Twilight», «Shadowhunters: City of Bones»), Eduardo Franco («American Vandal») et Joseph Quinn («Howard’s End»).

Dans Twitter, Netflix a révélé des photos et des détails sur les huit nouveaux personnages de la quatrième saison de « Des choses plus étranges«

ROBERT ENGLUND COMME VICTOR CREEL

Victor Creel est un homme troublé et intimidant qui est incarcéré dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950.

Robert Englund joue Victor Creel dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

JAMIE CAMPBELL BOWER COMME PETER BALLARD

Peter Ballard est un homme aimant qui travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique. Fatigué de la brutalité dont il est témoin jour après jour, Peter va-t-il enfin prendre position?

Jamie Campbell Bower joue Peter Ballard dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

EDUARDO FRANCO COMME ARGYLE

Argyle est le nouveau meilleur ami de Jonathan, un stoner amusant qui se targue de livrer de délicieuses pizzas pour Surfer Boy Pizza.

Eduardo Franco joue Argyle dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

JOSEPH QUINN COMME EDDIE MUNSON

Eddie Munson est un metalhead audacieux des années 80 qui dirige le Hellfire Club, le club officiel de D&D de Hawkins High. Détesté par ceux qui ne le comprennent pas, et aimé par ceux qui le comprennent, Eddie se retrouvera à l’épicentre terrifiant du mystère de cette saison.

Joseph Quinn joue Eddie Munson dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

SHERMAN AUGUSTUS COMME LIEUTENANT COLONEL SULLIVAN

Le lieutenant-colonel Sullivan est un homme sensé et intelligent qui croit savoir comment arrêter la perversité à Hawkins une fois pour toutes.

Sherman Augustus joue le colonel Sullivan dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

MASON DYE COMME JASON CARVER

Jason Carver est un beau jock riche qui sort avec la fille la plus populaire de l’école. Mais quand un nouveau mal menace Hawkins, le monde parfait de Jason commence à se défaire.

Mason Dye joue Jason Carver dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

NIKOLA DJURICKO COMME YURI

Yuri est un passeur russe miteux et imprévisible qui aime les mauvaises blagues, l’argent liquide et le beurre d’arachide croquant.

Nikola Djuricko joue Yuri dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

TOM WLASCHIHA COMME DMITRI

Dmitri est un gardien de prison russe qui se lie d’amitié avec Hopper, qui est toujours en vie. Dmitri est intelligent, rusé et charmant … mais peut-on lui faire confiance?