Stranger Things : Netflix prévoit une grosse annonce et ce n’est pas la cinquième saison

L’attente est éternelle ! Le retour de Stranger Things approche avec sa quatrième saison, mais cela fait déjà deux ans depuis le lancement de son troisième opus. Tout en travaillant sur sa production, Netflix garde le secret sur le projet et son avenir. Cependant, dans les dernières heures Il s’est avéré que de grandes annonces arrivent et qu’elles n’ont pas à voir précisément avec la date de sortie. De quoi s’agit-il?

Selon El Heraldo de Mexico, il existe des versions qui indiquent la continuité de la série après la partie 4, mais pas avec une cinquième saison. L’information marque que la société de la N Il prévoit d’annoncer qu’il prépare un spin-off sur la série après les prochains épisodes.







En septembre 2019, Netflix a signé un accord avec les frères Matt et Ross Duffer pour renouveler Stranger Things pour un an et générer plus de contenu sur la plateforme. « Netflix a signé avec les frères Duffer, showrunners et créateurs, un contrat général de plusieurs années pour les films et séries », était le message officiel du service de streaming à l’époque.

De cette façon, la relation que les cinéastes prévoient d’élargir l’univers de Stranger Things, mais ils ont un problème pour faire plus de saisons : l’âge des acteurs. La croissance des artistes influencera directement leurs personnages et c’est pourquoi la cinquième saison n’est même pas confirmée.

De quoi pourrait bien parler le spin-off de Stranger Things ?

Tel que rapporté par We Got This Covered en septembre 2020, l’option que gère le géant du streaming est une suite qui sera basée sur le personnage de Jim Hopper joué par David Harbour. Le shérif Hawkins est un favori des fans et ses caractéristiques permettent de créer à la fois une émission de science-fiction et une émission policière. sera-t-il donné ?