Stranger Things n’est plus : c’était la série Netflix la plus regardée en juin 2022

Netflix

Juin est presque terminé et Netflix a déjà publié ses statistiques pour ce mois. Découvrez quelle a été la série la plus regardée ces derniers jours.

©NetflixMillie Bobby Brown dans Stranger Things

Un nouveau mois est sur le point de commencer etNetflix Vous avez déjà tout prêt pour le recevoir. Après avoir annoncé ce que seront leurs premières séries et films pour juillet, les fans étaient ravis. Cependant, la vérité est qu’il reste encore deux jours en juin et, pour cette raison, la plateforme continue de se concentrer sur les fictions qui ont été publiées ce mois-ci et comment elles se sont comportées en fonction du nombre de reproductions.

En effet, d’après les statistiques qu’ils collectent lors de leurs premiers jours d’antenne, Netflix décide de poursuivre les productions ou de les annuler. Et, sans aucun doute, pour juin, il a fait un excellent travail puisque les premières de ce mois qui s’en va étaient fascinantes. Cependant, la réalité est que c’était l’une des fictions qui a reçu le plus de regards ces derniers jours de juin. La rencontrer.

+ Les séries Netflix les plus regardées en juin 2022 :

courant juin Netflix Il a fait de grands lancements entre les films et les séries, mais la réalité est qu’il y en a un qui a beaucoup plus captivé les téléspectateurs. C’est la troisième saison de L’Académie des Parapluiesarrivé sur la plateforme le 22 juin et déjà un succès. C’est ce que révèlent les statistiques de la semaine dernière qui la positionnent comme la plus vue du mois.

Selon le TOP 10 officiel de Netflix L’Académie des Parapluies Il est en tête du classement depuis une semaine avec un total de 124 530 000 heures vues en seulement 7 jours. Avec ces chiffres, la série a réussi à dépasser choses étranges, qui a obtenu cette position en mai avec la première de sa quatrième saison. Mais maintenant, la fiction des frères Duffer ne compte que 76 910 000 reproductions en ce qui concerne June et c’est ainsi qu’il est placé deuxième dans la liste, au-dessus La maison du papier : Corée qui compte déjà un total de 33 740 000 vues.

En tout cas, il faut noter qu’au-delà du fait que chaque mois il y a une série plus regardée qu’une autre, celle qui reste en tête de Netflix c’est Le jeu du calmar. Eh bien, cette fiction qui a déjà confirmé sa deuxième saison a été la bande la plus regardée de l’histoire du géant du streaming. Ceci est dû au fait Au cours des 28 premiers jours de son lancement, il a totalisé 1 650 450 000 vues, détrônant même des hits comme Bridgerton.

