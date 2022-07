Stranger Things n’entre toujours pas dans l’histoire de Netflix

in

Netflix a rencontré un grand succès entre les mains de choses étranges, mais la série n’entre toujours pas dans l’histoire. Savoir pourquoi.

©NetflixMillie Bobby Brown dans Stranger Things

Avec la première de sa quatrième saison sur Netflix, choses étranges est devenue l’une des séries les plus importantes de la plateforme. Son retour, avec de nouveaux épisodes qui ont captivé les fans, a fait sensation dans le monde entier. C’est pourquoi la fiction est actuellement considérée comme l’une des bandes du moment et de nombreux adeptes souhaitent déjà la première de sa cinquième et dernière édition.

Pourtant, comme confirmé les frères duffer, La cinquième saison de Stranger Things n’arrivera pas avant 2024. Eh bien, les créateurs de cette bande ne commenceront à l’écrire qu’en août de cette année et commenceront le tournage en 2023. Cependant, ce qui surprend de nombreux téléspectateurs de ce drame de science-fiction, c’est qu’il n’a toujours pas marqué l’histoire sur Netflix. Bien entendu, il faut préciser que cela ne l’a pas empêché d’être renouvelé par une nouvelle pièce.

En tout cas, le fait que sa quatrième saison ne soit toujours pas la plus regardée de l’histoire de Netflix est une grande surprise pour tout le monde. La série qui, pour le moment, occupe cette position est le jeu du calmarqui dans ses 28 premiers jours à compter de sa publication a ajouté un total de 1 650 450 000 heures vues. Avec ce numéro, le thriller psychologique qui connaîtra une deuxième saison est en tête du classement mondial.

Quant à choses étrangesla série des frères Duffer arrive en tête du classement des plus regardées de l’histoire de Netflix, mais uniquement en anglais. En ce qui concerne le TOP 10 mondial, il n’a toujours pas dépassé le jeu du calmar puisqu’il n’a fait qu’ajouter 1 266 940 000 heures vues. Cependant, il convient de noter que ces chiffres ne se réfèrent qu’à la quatrième saison de la bande mettant en vedette Millie Bobby Brown.

Mais la réalité est que les deux le jeu du calmar Comme choses étranges Il leur manque une première de saison. Les deux fictions ont donc encore de nombreuses occasions de se surpasser. Bien qu’aucun d’eux n’ait encore de date de sortie. À tel point que, s’ils sont libérés à des moments différents, leur nombre pourrait augmenter avec le temps.

