Stranger Things n’a pas aidé : Netflix annonce une nouvelle baisse d’abonnés

Netflix

Les prévisions d’une nouvelle baisse des utilisateurs de Netflix au deuxième trimestre se sont confirmées. Ici, nous vous dirons combien il y en a eu et quel a été l’impact économique.

© GettyStranger Things n’a pas arrangé : Netflix annonce une nouvelle baisse d’abonnés.

2022 a déjà dépassé sa première moitié et il est temps d’analyser, comme le fait le service de streaming Netflix chaque trimestre. Dans le premier, ils avaient fait état d’une baisse de 200 000 abonnés dans le monde et la situation ne s’est pas poursuivie de la meilleure des manières, puisque cette semaine, ils ont confirmé avoir perdu 970 000 utilisateurs. Cependant, c’est un nombre bien inférieur à ce qu’ils croyaient, puisqu’ils l’avaient estimé à près de 2 millions.

Ces dernières semaines, les médias américains avaient déclaré que la première de choses étranges Cela pourrait atténuer la baisse du nombre d’utilisateurs car il s’agit de l’un des contenus les plus populaires à différents âges, mais il n’y avait aucun moyen d’éviter la collision qu’ils ont signalée dans cette partie de l’année. En plus du nombre rapporté, il faut ajouter les 700 000 clients qu’ils ont perdus en Russie en laissant le pays sans service en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Dans le communiqué, la société a annoncé que la plate-forme compte actuellement 220,67 millions d’abonnés dans le monde et prévoit de renouer avec les bénéfices au troisième trimestre, prévoyant de récupérer un million d’utilisateurs du 1er juillet au 1er septembre. En détail, Netflix il a perdu 1,3 million de téléspectateurs aux États-Unis et au Canada, est resté stable en Amérique latine, a perdu environ 770 000 en Europe et en Asie occidentale et a augmenté dans la région Asie-Pacifique.

Au début de l’année, des rapports avaient révélé une chute d’environ 67% des actions, mais au cours de ce deuxième trimestre, elles ont réussi à augmenter de 8% lors d’opérations ultérieures. En parallèle, l’entreprise a été entraînée dans de multiples licenciements, coûtant près de 70 millions de dollars en indemnités de départ, et ajuste un nouveau modèle d’exploitation pour une croissance plus lente du chiffre d’affaires.

En avril, les hauts gradés de Netflix ils avaient exprimé leur volonté de prendre des mesures sur le partage des mots de passe et depuis lundi c’est devenu officiel dans certains pays d’Amérique latine. De plus, une stratégie révélée pour reconquérir des abonnés est d’avoir un forfait moins cher, mais avec de la publicité. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles, mais ils espèrent qu’il pourra être disponible dès les premiers mois de 2023.

