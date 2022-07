Stranger Things : Millie Bobby Brown a dit au revoir à Noah Schnapp avec un tendre message

célébrités

Noah Schnapp et Millie Bobby Brown sont devenus de grands amis en choses étranges récolter une excellente relation. Et voilà qu’elle lui dédie un tendre message. Voir!

© GettyMillie Bobby Brown et Noah Schnapp

La quatrième saison de choses étranges est venu placer la série parmi l’une des plus réussies de Netflix. Est création des frères Duffer Il est revenu sur la plateforme après tant d’attente pour les fans avec beaucoup plus de suspense, d’adrénaline et d’émotions. Eh bien, cette fois, les garçons hawkins ils ont fait face à des défis sans précédent qui les ont mis à l’épreuve. C’est pourquoi, maintenant, tout le monde attend avec impatience la cinquième partie.

Pourtant, le fait que la cinquième saison est la dernière de choses étranges Cela a généré de la nostalgie non seulement chez les fans, mais aussi chez les acteurs. A noter que les acteurs, même s’ils sont tous majeurs désormais, se sont croisés depuis l’adolescence grâce à cette série. Et, pour cette raison, de grands liens se sont formés comme celui qu’ils ont Millie Bobby Brown Oui Noé Schnapp.

Bien que tout les acteurs de choses étranges ils ont une excellente relation et ils se sont toujours considérés comme des frères, Millie Bobby Brown Oui Noé Schnapp Ils ont semé un lien extrême. Sans aucun doute, les acteurs se considèrent comme les meilleurs amis et leur amour semble incassable. En effet, elle a désormais voulu le prouver à travers une photo inédite et un message qu’elle a dédié à son amie et collègue via les réseaux sociaux.

Dans leurs histoires Instagram Millie Bobby Brown a partagé une carte postale avec Noah Schnapp dans lequel les deux sont vus très proches l’un de l’autre et profitant d’un moment de repos sur un canapé. Et, pour accompagner sa tendre image, il a ajouté une chanson du Dr Dog intitulée Où est-ce que tout le temps est allé? avec l’extrait suivant :Où est passé tout le temps ? Ça commence à voler. Regarde comment les mains font un signe d’adieu”, ce qui implique que les amis se disent au revoir.

Il faut se rappeler que, dans les mois à venir, Noé Schnapp envisage de commencer l’université et vivra sur le campus. C’est pourquoi, à revoir Millie Bobby Brown vous devrez attendre votre temps libre ou nouvelles pousses de choses étranges, ils ne pourront donc plus partager autant de moments ensemble à partir de maintenant. Bien que l’amour restera toujours le même.

