Stranger Things : Metallica rend hommage à Eddie Munson à Lollapalooza et remercie ses nouveaux fans

Metallica a conclu le premier jour de Lollapalooza avec un set formidable, jouant certains de ses plus grands succès, dont « Master of Puppets », qui est à la mode dans le monde entier depuis qu’il est apparu dans Netflix. Choses étranges saison 4.

Dans une performance exaltante, Metallica a rendu hommage à Eddie Munson de Choses étrangesdont les actions dans la finale de la saison quatre, sur l’air de « Master of Puppets », resteront l’un des moments télévisés les plus sensationnels de l’histoire.

L’acteur britannique Joseph Quinn a rejoint Choses étranges saison 4 en tant qu’excentrique passionné de D&D et paria de Hawkins, Eddie Munson, qui se retrouve impliqué dans les événements étranges qui se déroulent dans la ville. Dans Choses étranges finale de la saison 4, Dustin (Gaten Matarazzo) et Eddie conçoivent un plan pour attirer les démobats afin que le reste de l’équipe puisse éliminer le nouveau grand méchant, Vecna. Bien que leurs plans s’effondrent assez rapidement, cela crée une scène électrisante : le métalleux Eddie riffant sur Metallica dans une dimension alternative avec un éclairage rouge en arrière-plan.

La chanson qu’il a jouée était le classique « Master of Puppets » de Metallica en 1986, qui, tout comme « Running Up That Hill » de Kate Bush, est à nouveau en tête des classements musicaux trois décennies après sa sortie. L’aiguille tombe dans Choses étranges la saison 4 a introduit une nouvelle génération à la musique des années 80, avec plusieurs jeunes fans qui ont pris d’assaut les récents concerts de Metallica. Et le groupe est là pour tout l’amour retrouvé.

Metallica a exprimé sa gratitude aux nouveaux fans avant leur set. Voici ce que le leader James Hetfield a dit à la foule (via Le New York Post) avant de demander combien de débutants étaient présents.

« Quarante et un ans à être encore ici à vous botter le cul et vous à nous botter le nôtre… nous sommes nés pour faire ça et nous sommes heureux de le faire encore. »

« Où étais-tu? » Hetfield a répondu au nombre inhabituellement élevé de débutants. Metallica continuerait à jouer leurs chansons les plus connues avant que finalement, dans un feu d’artifice avec Eddie Munson de Joseph Quinn en arrière-plan, ils interprètent « Master of Puppets ». Vous pouvez consulter certains des clips ci-dessous.

Alors qu’il serait exagéré de dire Choses étranges a de nouveau popularisé Metallica, il a certainement introduit une nouvelle génération de fans dans leur musique. Metallica eux-mêmes sont de grands fans de Choses étranges et ont adoré l’utilisation de leur musique dans la saison 4, révélant qu’ils ont été « époustouflés » dans une déclaration.

« La façon dont les Duffer Brothers ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours été au niveau supérieur, nous étions donc plus que ravis qu’ils incluent non seulement » Master of Puppets « dans la série, mais qu’ils aient une scène aussi cruciale construite autour d’elle. Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l’avons fait, nous avons été totalement époustouflés… c’est tellement bien fait. »

Metallica a également défendu ses jeunes fans contre les critiques. « Je suis désolé Metallica pour tout le faux Choses étranges Ventilateurs. Je t’aime », a écrit un fan sur TikTok. Le groupe n’a pas tardé à le faire taire et a déclaré que leur musique pouvait plaire à tout le monde. Metallica a ajouté :

« Pour votre information, TOUT LE MONDE est le bienvenu dans la famille Metallica. Que vous soyez fan depuis 40 heures ou 40 ans, nous partageons tous un lien à travers la musique. Vous avez tous commencé à zéro à un moment donné. »

Choses étranges est en streaming sur Netflix en ce moment, et quant à Metallica, le groupe travaillerait sur un nouvel album, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans, nouveaux et anciens.