Stranger Things : Max sera crucial pour les événements de la saison 4

Le projet Adam le réalisateur Shawn Levy ajoutera ses talents à la quatrième saison à venir de la série à succès Netflix Choses étranges, et a maintenant taquiné l’importance de Max Mayfield pour la prochaine aventure du gang. Dans une interview avec IGN, Levy a révélé que Max, un personnage introduit dans la saison 2 et joué par Sadie Sink, sera crucial pour les événements de Choses étranges Saison 4. Décrivant même un épisode en particulier comme « un hymne de Sadie ».

« L’épisode quatre, ‘Cher Billy’, est l’épisode que nous attendions de donner à Sadie Sink depuis le jour où nous l’avons rencontrée. »

Levy a continué, faisant l’éloge de Choses étranges créateurs Matt et Ross Duffers et comment ils sont capables d’ajuster l’histoire en fonction des acteurs. Utiliser le favori des fans de Joe Keery Choses étranges membre d’équipage, Steve, à titre d’exemple, Levy a souligné à quel point Max sera important pour la dernière saison. Et c’est en grande partie grâce à la façon dont Sadie Sink a joué le rôle.

« Pour moi, c’est l’une des superpuissances fondamentales des frères Duffer. Ils ont un plan. Ils ont toujours un plan, mais ils regardent et s’adaptent toujours en fonction de ce que les acteurs livrent. Ainsi, par exemple, Joe Keery – Steve Harrington – ça allait être une partie d’un épisode. Puis c’est devenu une partie d’une saison. Puis c’est devenu un personnage principal de franchise multi-saisons. Pourquoi? Parce que Joe Keery a livré la marchandise.

Choses étranges La saison 4 trouvera Max dans un mauvais endroit





Choses étranges La star de la saison 4, Sadie Sink, a également taquiné l’arc « déchirant » que Max subira au retour de la série. « Max dans la saison 4 est un peu plus proche de l’endroit où elle était dans la saison 2, car elle avait cette garde juste parce qu’elle était la nouvelle », a expliqué Sink. « Et puis dans la saison 3, elle se détend dans quelque chose et nous voyons une version plus amusante et confortable de Max. Mais avec la saison 4, elle est revenue à ses anciennes habitudes, mais à un autre extrême. Elle l’a amené à un autre Donc, à certains égards, cela semble familier, mais c’est vraiment, c’est juste déchirant à voir. C’est presque comme si la vie avait été vidée d’elle.

Le rôle mystérieux de Max dans Choses étranges a déjà été taquiné grâce à la récente bande-annonce, le personnage possédant apparemment des pouvoirs similaires à ceux d’Onze. Eleven (Millie Bobby Brown), quant à elle, semble avoir un problème avec ses capacités. Ces deux événements pourraient-ils être liés ?





Choses étranges La saison 4 reprendra environ six mois après la bataille de Starcourt. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses. En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface grâce à un laboratoire soviétique secret sous Starcourt, qui cherche à ouvrir la porte de l’Upside Down, permettant aux entités de l’Upside Down de posséder des personnes à Hawkins.

Choses étranges La saison 4 sortira en deux parties, le premier volume devant être diffusé sur Netflix le 27 mai 2022. Le deuxième volume sortira cinq semaines plus tard, le 1er juillet 2022.





