« Stranger Things »: l’histoire vraie glaçante qui a inspiré la création d’Eddie Manson

Plus il y a d’attentes générées par l’attente la cinquième saison de « Stranger Things »des faits plus curieux sur la série de Netflix viennent à la lumière, alimentant l’excitation de leurs fans, bien que beaucoup puissent ressentir de la terreur en raison de la fraîcheur et de la réalité de ces nouvelles informations.

On a appris que les frères Duffer, créateurs de la production américaine, se sont inspirés d’un cas réel pour la création et l’histoire du personnage d’Eddie Munson —joué par l’acteur anglais Joseph Quinn— précisément dans la quatrième saison, qui est déjà disponible en streaming pendant quelques semaines.

Il convient de préciser que les lignes suivantes de cette note présentent des spoilers à éviter si vous n’avez pas encore vu les chapitres de la quatrième saison de « Stranger Things ».

Joseph Quinn dans son personnage d’Eddie Munson dans « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AVEC EDDIE MUNSON DANS LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

la pom-pom girl Chrissy Cunninghamen raison de ses hallucinations de sommeil constantes à propos de Vecna, elle s’est liée d’amitié Eddie Munson avec l’intention de se procurer de la drogue et ainsi de calmer ses visions, mais cela se termine très mal.

Chez Munson, la pom-pom girl est tuée par le méchant de la quatrième saison et, comme c’était logique, les autorités ont désigné le jeune homme comme le principal suspect de la mort et pas seulement parce qu’il était la dernière personne à avoir vu la fille vivante. .fille.

Son apparence « bizarre », ses goûts métalliques, sa façon de s’habiller et sa relation avec les cultes sataniques ont été déterminants pour que les détectives le classent parmi les suspects. C’est-à-dire qu’ils l’ont encadré pour son apparence.

À la malchance d’Eddie, personne ne croit son alibi, même s’il dit la vérité, puisque personne ne sait ce qui se passe à Hawkins, il décide donc de se réfugier chez Max, Dustin, Lucas, Steve, Robin et Nancy qui savent tout. .

L’HISTOIRE EFFROISSANTE QUI A INSPIRÉ LE PERSONNAGE D’EDDIE MUNSON

Au début des années 1990, les corps de trois enfants nus sont apparus dans l’Arkansas avec des traces de violence évidentes et sans savoir qui aurait pu être l’auteur de l’acte macabre. Cependant, les enquêteurs ont nommé un suspect principal.

Les autorités ont conclu qu’un jeune homme nommé Damien Échols il était responsable du crime, même s’il n’y avait aucune preuve contre lui.

Cette détermination était due au fait que, comme Eddie Munson, le jeune homme était perçu comme le garçon gênant de la ville, qu’il avait une étrange façon de s’habiller, qu’il aimait la musique métal et à cause de son comportement rebelle bien connu.

Après un procès controversé, en 1993, Echols et trois autres amis ont été reconnus coupables, pour lesquels ils ont été contraints de purger une peine de prison effective.