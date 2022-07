Stranger Things Les téléspectateurs ont raté le personnage principal Die In Finale In Blink and You Miss It Moment

Les deux derniers épisodes de Choses étranges la quatrième série est arrivée vendredi (1er juillet), après quoi des millions de personnes à travers le monde se sont donné pour priorité de s’installer sur le canapé, de prendre un coussin pour se cacher derrière et de jouer aux chapitres huit et neuf.

Dans le but d’ouvrir un total de quatre portes à l’envers, Vecna ​​a poursuivi Max alors qu’elle et Lucas étaient dans son ancienne maison. Les fans sauront que son infiltration dans son esprit faisait partie d’un plan concocté par le couple avec Steve, Nancy, Dustin, Robin et Erica, mais les choses ont mal tourné lorsque le jock Jason Carver est arrivé sur les lieux, désespéré de venger Chrissy.