Stranger Things : les deux théories sur la fin de la série Netflix

Netflix

Il reste deux ans avant que les frères Duffer ne présentent la cinquième et dernière saison. Avec la première des derniers épisodes du quatrième opus, les spéculations ont commencé.

©NetflixOnze a retrouvé ses pouvoirs.

Il y a une semaine, Netflix mis à la disposition de ses utilisateurs les deux derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges. Comme prévu, la sortie créée par les frères duffer Cela est venu avec beaucoup de tension et de drame, et la perte de l’un des personnages qui était censé mourir. Après le succès retentissant de l’opus, la plateforme a confirmé la cinquième et dernière saison de la série, qui ne reviendra qu’en 2024.

Avec les derniers chapitres, toutes sortes de théories ont surgi sur l’avenir de choses étranges dans Netflix. Il est clair que nous parlerons avec des spoilers de ce qui est à venir, donc si vous n’avez pas encore terminé les épisodes, nous vous recommandons de le faire avant de continuer la lecture. C’est que, l’une des versions fait référence à la mort d’un des personnages de l’enversqui s’est produit vers la fin du neuvième épisode.

Tenant compte que les frères duffer ils n’ont pas encore écrit les derniers chapitres, tout peut arriver avec choses étranges. Il peut même arriver que certaines des versions évoquées par les fans servent d’inspiration pour l’avenir de cette fiction mettant en vedette Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Ryder et David Harbour.

+ La théorie du prochain méchant de Stranger Things

C’est connu que Will Byer a un lien très particulier avec l’envers à partir du moment où il s’est perdu dans la première saison et est revenu en crachant une limace, seulement pour être possédé par le flagelleur mental. Comme nous l’avons vu dans la finale de la saison quatre, juste avant que Hawkins ne soit montré pris par l’enversun Noé les poils de sa nuque se sont dressés. Certains suggèrent que Sera sera de nouveau possédé par le flagelleur mental et deviendra le rival à battre pour sauver le monde.

+Le héros de Stranger Things

Bien que nous attendions tous de voir la bataille finale entre Vecna ​​​​et onze, il existe une version qui est sortie de la quatrième saison et propose un nouveau héros. Une grande partie de l’histoire de choses étranges s’appuie sur l’univers Donjons & Dragons et il y a un personnage de ce monde qui se présente comme un ancien homme de main de voisinequi le trahit et le tue : Kas, le vampire. Certains suggèrent que les manifestants qui ont tué Eddy le ferait en fait Kas et, avec cela, nous reverrions Joseph Quinn en action, en tant que sauveur de Hawkins et du monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂