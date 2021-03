« Stranger Things »: le plan original pour la mort de Sara, la fille de Hopper

Le shérif Jim Hopper a l’une des meilleures histoires de fond de « Des choses plus étranges», Et la mort de sa fille lui a permis de s’impliquer dans la recherche de Will dans la première saison de la série Netflix et de créer un lien père-fille avec Eleven. Cependant, le plan original des frères Duffer était quelque peu différent.

Dans « Des choses plus étrangesHopper est un homme hanté par son passé, qui avant de retourner à Hawkins, Indiana était un détective marié et heureux vivant à New York. Mais après la mort de sa fille Sara en raison d’un cancer et son divorce ultérieur avec Diane, Jim est retourné dans sa ville natale.

Alors que dans le script de « Montauk», Prénom de la série à succès de NetflixHopper a grandi à Montauk, New York, et après avoir obtenu son diplôme du lycée, il a déménagé. Plus tard, il a perdu sa fille Sara dans ce qui est décrit comme un «tragique accident de voiture», incitant Hopper à retourner dans sa ville natale et à adopter «un style de vie hédoniste dans une cabane de plage».

Sara, la fille de Hopper, est décédée d’un cancer à l’âge de 7 ans (Photo: Netflix)

Une autre différence est que dans la version finale, Sara meurt à l’âge de sept ans et dans l’histoire originale, le personnage n’avait que quatre ans lorsqu’elle a perdu la vie.

Comme le souligne CBR, si les frères Duffer avaient suivi leur plan initial pour la mort de la fille de Hopper, la relation du détective avec Joyce et Eleven se serait déroulée très différemment.

Comprenant le chagrin de Joyce à la suite de la perte de son fils, Jim va au-delà de son travail de shérif de Hawkins pour trouver Will, entrant même à l’envers pour le sauver. En pratiquant la RCR, Hopper se souvient comment les médecins ont tenté de réanimer sa fille, mais sans succès.

De plus, grâce aux flashbacks, « Des choses plus étranges»Montre que Hopper a passé des semaines ou des mois aux côtés de sa fille pendant qu’elle subissait des traitements de chimiothérapie à l’hôpital. De plus, en raison de l’impuissance de ne pouvoir rien faire pour la sauver, il allait souvent pleurer seul.

La mort de Sara a également joué un rôle important dans le lien que Hopper a formé avec Eleven, qui s’est développé depuis que le shérif a caché la fille dans la deuxième saison de la série populaire. À partir de ce moment, Jim commence à faire la paix avec son passé.