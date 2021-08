Stranger Things : le décor a pris feu et, la série retardée ?

De nombreuses productions ont été interrompues en 2020 en raison de la pandémie de COVID 19 et Des choses étranges est l’un d’eux. La série, originaire de Netflix et qui a lancé Millie Bobby Brown à la célébrité maximale, a confirmé le renouvellement pour une quatrième saison il y a plusieurs mois, mais ce n’est qu’au début de cette année que le casting a pu revenir sur le plateau d’enregistrement.

Et, après avoir appris que Jim Hopper est vivant, les fidèles de Des choses étranges Ils sont très impatients de savoir ce qui se passera dans les nouveaux épisodes qui devraient atteindre le géant du streaming fin 2021 ou début 2022. Aussi, les propos du producteur exécutif de la série, qui a déclaré que cette saison «ce sera plus épique et cinématographique« Augmenté le désir que le jour de l’ouverture arrive.

En réalité, Shawn Levy lui-même a également déclaré que la saison arrivera très bientôt et que la date exacte sera annoncée sous peu.. Cependant, il semble que les plans de production viennent d’être complètement ruinés pour une raison inattendue : le plateau où ils tournent quelques images extérieures a pris feu.

Selon certains médias aux États-Unis, c’est l’étude située à Albuquerque, Nouveau-Mexique, qui a pris feu et même le portail Newsweek a publié une vidéo de la façon dont le lieu a été détruit par l’incendie. Bien qu’il soit à noter que aucun membre de la distribution ni des pompiers n’a été blessé par ce qui s’est passé.

Un incendie s’est déclaré dans les studios de Netflix à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où « Stranger Things » tournait sa quatrième saison à venir. L’officier d’information publique du service d’incendie d’Albuquerque, Tom Ruiz, a déclaré à Newsweek qu’il n’y avait aucun pompier ou blessure civile à signaler. pic.twitter.com/UGzgMeC1Z0 – Newsweek (@Newsweek)

4 août 2021

C’est-à-dire que cette situation, même s’il ne s’agissait que d’une frayeur en somme, pourrait retarder davantage le calendrier des Des choses étranges ou la fiction pourrait sortir en deux parties. Bien sûr, pour le moment, aucun acteur ni aucun membre de l’équipe de production n’a fait de déclaration à ce sujet, nous n’avons donc qu’à attendre un mot officiel pour savoir ce qui s’est exactement passé.