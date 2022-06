« Stranger Things » : l’anniversaire de Will Byers, l’événement oublié de la saison 4

Après la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins, Joyce Byers (Winona Rider) déménage en Californie avec ses fils Jonathan (Charlie Heaton) et Will (Noah Schnapp), et le nouveau membre de sa famille, Eleven (Millie Bobby Marron). Par conséquent, dans la première partie de la quatrième saison de « Stranger Things »Mike Wheeler (Finn Wolfhard) profite des vacances pour rendre visite à sa petite amie et à son meilleur ami.

Eleven et Will sont ravis de la visite de Mike, mais Mike ne fait attention qu’à sa petite amie. Bien que le garçon qui a survécu à Upside Down et au Demogorgon tente de cacher sa déception, il finit par réprimander son meilleur ami pour l’avoir mis de côté, pour ne l’avoir appelé que deux fois, alors qu’il était en communication constante avec Onze.

À cause de cela et d’autres signes, les fans de « choses étranges” ont commencé à spéculer sur l’orientation sexuelle de Will. Est-il amoureux de Mike ? Dans une vidéo promotionnelle pour NetflixDavid Harbour, qui joue Hopper, révèle que «Will n’est pas intéressé par Eleven, il est intéressé par quelqu’un d’autre dans le groupe. Très intéressé”.

Bien que cela expliquerait l’agacement de Will Byers d’être ignoré par Mike, il est également possible que ce soit parce que sa famille et ses amis ont oublié son anniversaire, qui est le 22 mars.

L’ÉVÉNEMENT OUBLIÉ DE « STRANGER THINGS 4 »

Dans les premiers épisodes de l’avant-dernière saison de « choses étranges”, après l’arrivée de Mike en Californie, Eleven l’invite à patiner. Cependant, leur rendez-vous est gâché quand Angela se présente avec un plan pour la ridiculiser et enregistrer le moment embarrassant.

Apparemment, sur la caméra vidéo, tout cela se passe le 22 mars 1986, c’est-à-dire le jour de l’anniversaire de Will. Mais personne n’a félicité le plus jeune Byers, pas sa famille ou ses amis de Hawkins.

Au cas où il y aurait des doutes sur l’anniversaire de Will, dans la deuxième saison de « choses étranges», Joyce dit à son fils : «Savez-vous ce qui se passe le 22 mars ? C’est ton anniversaire”. Ainsi, le personnage de Noah Schnapp est né le 22 mars 1971.

Bien que compte tenu de l’agression d’Onze contre Angela, de l’arrestation ultérieure de la fille de Hopper et de l’apparition du Dr Owens, de la poursuite des hommes envoyés par le colonel Sullivan, entre autres, il est compréhensible qu’ils aient oublié l’anniversaire de Will.