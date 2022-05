« Stranger Things » : l’âge des protagonistes au début de la série et dans la saison 4

Les millions de fans de « choses étranges” autour du monde commencent le compte à rebours pour assister et devenir accro à la quatrième et dernière saison qui a été préparée Netflix dans le but de donner une bonne fin au groupe de jeunes à Hawkins, Indiana.

Depuis la première de la série en 2016, les principaux acteurs et personnages ont évidemment grandi. De plus, les enregistrements ont été retardés de quelques années en raison de la pandémie de COVID-19, laissant planer quelques doutes sur l’ancienneté de ces rôles.

C’est pourquoi nous allons maintenant présenter une liste des personnages de la production avec leurs âges respectifs lorsqu’ils ont commencé le processus jusqu’à maintenant, dans la quatrième saison.

Il convient de préciser que cette liste de comparaisons concernant l’âge a été publiée par le portail ScreenRant, qui donne plus de détails sur chacune d’entre elles.

« Stranger Things » présentera sa quatrième et dernière saison, divisée en deux volumes (Photo : Netflix)

LES ÂGES DES PERSONNAGES DE « STANGER THINGS »

Joyce ByersWinona Ryder: La mère qui cherche son fils Will après sa disparition a commencé dans la série alors qu’elle avait un peu plus de 30 ans et dans la quatrième saison elle en a déjà plus de 40. Il est à noter que l’actrice, dans la vraie vie, a 50 ans calendriers.

Jim HopperDavid Harbour: Lorsque la série a commencé en 2016, ce personnage avait 41 ans et dans la dernière saison de « Stranger Things » il apparaîtra avec 44.

Steve Harrington (Joe Keery): L’étudiant qui est considéré comme l’un des personnages les plus aimés par les fans a 17 ans lors de la première de la première saison. Dans ces derniers chapitres, il clôturera avec 19 ans malgré le fait qu’il en ait 30 dans la vraie vie.

Jonathan Byers (Charlie Heaton): Le rôle qui allait devenir le petit ami de Nancy Wheeler n’avait que 16 ans lors de la première saison. Maintenant, il clôturera les épisodes avec 18.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer): En prenant ce rôle, l’actrice était consciente qu’elle jouerait une jeune fille de 15 ans qui apparaîtra 18 dans la dernière saison.

Max Mayfield (Sadie Sink): Il n’avait que 13 ans lorsqu’il est apparu pour la première fois dans les épisodes de la série Netflix, mais maintenant le personnage a 16 ans.

Dustin Henderson comme Gaten Matarazzo: L’un des personnages les plus drôles de la série débute la première saison avec 12 ans alors que dans la quatrième on peut le voir avec 16.

Lucas Sinclair comme Caleb McLaughlin: Comme le personnage de Dustin, Lucas était un personnage qui avait 12 ans au début de la production. Maintenant, un tel papier en a 16.

Will Byers dans le rôle de Noah Schnapp: Il a également 12 ans dans la fiction lors de la première du premier chapitre de la série, mais, comme il est logique, le temps passe et lors de la dernière saison, il avait déjà 15 ans.

Mike Wheeler (Finn Wolfhard): Le jeune étudiant, comme ses amis, avait 12 ans, mais dans les derniers épisodes il aura déjà eu 15 ans.

Onze (Millie Bobby Brown): La star de l’histoire de la série Netflix a commencé son rôle principal à l’âge de 12 ans, étant étudiée pour analyser ses capacités psychokinétiques. A la fin de la production, elle aura 15 ans alors que l’actrice, dans la vraie vie, en a 18.

Eleven (Millie Bobby Brown) est une fille aux pouvoirs mentaux qui est utilisée à des fins obscures dans un laboratoire à Hawkins, la ville dans laquelle se déroule « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 4 DE « STRANGER THINGS » PREMIÈRE?

La quatrième saison de « choses étranges», arrivera le 27 mai 2022 à Netflix. Divisé en deux parties, le deuxième lot de chapitres arrivera le 1er juillet de la même année. PLUS DE DÉTAILS ICI.