Stranger Things : l’actrice de Nancy révèle si elle finira avec Steve ou Jonathan

Natalia Dyer a expliqué comment le triangle amoureux avec les personnages de Joe Keery et Charlie Heaton pouvait se terminer. C’est ainsi que tout a changé dans la quatrième saison désormais disponible sur Netflix !

©NetflixNancy, Steve et Jonathan, le triangle amoureux de Stranger Things.

La quatrième saison de choses étranges déjà présenté ses deux derniers épisodes dans Netflix et les fans ont été plus surpris que jamais. C’est que non seulement il a exposé un complot intéressant de la main d’un nouveau méchant, mais il leur a également donné un nouvelle tournure à ses personnages principaux faire en sorte que les abonnés de la plateforme de streaming se sentent plus proches d’eux que jamais. Une nouvelle facette, des conflits renouvelés et des liens imprévus ont été les clés du développement de tous ces rôles.

L’une des figures les plus marquantes est sans doute celle de Natalia Dyer dans la peau de Nancy Wheeler. Au départ, son rôle était un peu plus limité, car elle était connue comme la sœur de Mike (Finn Wolfhard). Cependant, l’affection du public a permis à son personnage d’acquérir sa propre identité. Deux grandes attractions mettent Nancy en valeur : son côté plus détective et son triangle amoureux avec Steve et Jonathan.

Il convient de rappeler que lors de la première saison, il était en couple avec Steve Harrington (Joe Keery) mais, après leur rupture, il a commencé une cour avec Jonathan Byers (Charlie Heaton). Bien que leur relation semblait incassable, la vérité est que ce quatrième épisode a évoqué un possible retour entre Nancy et Steve, après qu’il lui ait avoué son amour pendant tout ce temps. La question des fans est claire : avec qui finira le personnage de Natalia Dyer ? L’actrice répond !

« C’est vraiment dur. Je ne sais pas. On dirait qu’elle est en couple depuis un certain temps, alors peut-être qu’elle a besoin d’un peu de temps pour se comprendre. C’est un peu compliqué. Quoi qu’il arrive, j’espère que vous le ferez avec intégrité. Personnellement, J’ai eu des sentiments étranges sur la façon dont toute l’affaire Jonathan a commencé derrière le dos de Steve.. Je ne peux pas croire qu’elle ait fait ça», a-t-il souligné en dialogue avec Variety.

Natalia Dyer a affirmé : «Je pense que Nancy est plus forte maintenant. Je pense qu’elle est plus sûre d’elle. Donc, quoi que vous décidiez de faire, vous le ferez pour les bonnes raisons.”. Et il a conclu : «Nancy et Steve sont venus jusqu’ici. Ce qui touche cette saison, c’est le fait que ces deux personnes tiennent l’une à l’autre et cela n’a pas disparu. Qu’est-ce que c’est et quelle étiquette vous voulez y mettre, je ne sais pas, mais nous voyons ces personnages se réunir à nouveau après avoir grandi et traversé la vie avec. Donc c’était vraiment agréable de le jouer. C’était très drôle et émouvant. Honnêtement, je n’ai aucune idée d’où ça va aller, mais j’aime qu’ils se soucient toujours l’un de l’autre.”.

