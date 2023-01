Stranger Things : l’accord millionnaire de Winona Ryder et David Harbour pour la fin de la série

NETFLIX

Un rapport a révélé quel sera le salaire des stars de Stranger Things. Découvrez combien Netflix paiera à Noah Schnapp, Sadie Sink et plus encore !

©GettyDavid Harbour et Winona Ryder ont un contrat d’un million de dollars avec Netflix.

La fin 2022 a permis aux plateformes de streaming d’analyser quelles ont été les fictions les plus réussies tout au long de l’année. De cette façon, il a été confirmé une fois de plus que la série la plus regardée de Netflix il a été choses étranges grâce à la première de sa quatrième saison. Est-ce l’histoire mettant en vedette Millie Bobby Brown elle élève de plus en plus son niveau. Et c’est pourquoi Winona Ryder et David Harbour ils ont déjà fait un contrat d’un million de dollars avec le service d’abonnement pour jouer dans la finale.

Parce que choses étranges 4 a-t-il été un phénomène ? Après la pandémie de coronavirus, qui a retardé les plans de production créés par les frères Duffer, Netflix a finalement décidé de présenter une saison plus longue, divisée en deux volumes et avec des épisodes plus longs. En ce sens, il a réussi à rattraper les utilisateurs ravis des nouveaux combats auxquels l’environnement Eleven a dû faire face.

« Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a semé la terreur et la destruction à Hawkins. La bande d’amis se sépare pour la première fois, et tout le monde essaie de se ressaisir malgré les problèmes à l’école.», explique le synopsis officiel. Et il ajoute : « En cette période où ils se sentent si vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle terrifiante surgit, un mystère qui, s’il était résolu, mettrait fin aux horreurs de l’Upside Down.”.

Ainsi, les personnages attachants ont été rejoints par de nouveaux ajouts qui ont une fois de plus conquis les abonnés du N rouge. Ce succès n’est pas passé inaperçu dans la carrière des membres de la distribution et c’est pourquoi, alors que le scénario de la cinquième et dernière saison est en cours d’écriture, les stars de choses étranges ont commencé à négocier avec la plateforme de streaming quel sera leur salaire.

+ Netflix : le salaire des acteurs de Stranger Things

Un rapport Puck a révélé le salaire estimé des acteurs de choses étranges pour la cinquième saison. Pour le moment, on ne sait pas combien il gagnera Millie Bobby Brown pour la fiction, puisqu’elle maintient un accord avec Netflix séparé du reste de la distribution. De son côté, le casting a été divisé en trois niveaux. Le premier d’entre eux, composé de Winona Ryder et David Harbourrecevra 9,5 millions de dollars. Suite au classement, ils sont situés Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink et Finn Wolfhard qu’obtiendront-ils 7 millions de dollars. Finalement, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke et Charlie Heatonils auront une fortune de 6 millions de dollars.

