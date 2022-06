Stranger Things : la théorie qui dit quel personnage mourra dans le season finale

Netflix

Le 1er juillet, les deux derniers chapitres de la série des frères Duffer seront diffusés en première. Millie Bobby Brown a déjà laissé entendre qu’il y avait trop de personnages.

©IMDBIl reste deux épisodes pour terminer la quatrième saison.

La première partie de la quatrième saison de choses étranges déjà présenté en première Netflix, a été vu et débattu par tous les followers qui l’ont rendu si populaire, et laissé ouvert pour les épisodes qui mettront fin à l’épisode. Le 1er juillet, la clôture de l’épisode sera publiée (qui ne sera pas la dernière puisque, pour l’instant, il y en a un de plus à voir) et cela pourrait venir avec la mort d’un autre personnage. En effet, dans un entretien avec L’emballage, Millie Bobby Brown souligné qu’ils devraient copier Jeu des trônes et commencer à tuer certains personnages.

Dans ce contexte, sachant qu’il reste deux épisodes pour clôturer la quatrième saison, force est de constater que les fans de la série vont devoir redouter l’avenir de certains de leurs personnages préférés. En fait, l’un de ceux qui semble être à risque est Nancyqui a été capturé par Vecna ​​​​vers la fin de la partie publiée il y a quelques semaines dans Netflix. Sachant que la musique peut les sauver, reste à savoir qui connaît les goûts musicaux de ce personnage.

Ce serait étrange si Nancy J’ai fini par être tué par les auteurs de choses étranges et si vous devez commencer à spéculer sur qui pourrait finir par mourir, il y a un utilisateur de Twitter qui a la théorie parfaite. Il s’agit de @therealsupesque dans un poste de plus de 87 mille aime a réussi à en convaincre plusieurs que le personnage qui ne tient qu’à un fil est celui qui a fait ses débuts cette saison : Eddie Munsoninterpreté par Joseph Quinn (Jeu des trônes).

« choses étranges a tendance à introduire de très beaux personnages pour les tuer dans la même saison »écrit l’utilisateur, pour ensuite compléter, « Je m’inquiète pour Eddy”. Sa position est étayée par trois exemples plus que convaincants : Barbara Hollande dans la première saison, Bob Newby dans la seconde, et Le scientifique russe Alexei qui est devenu le relief comique du troisième volet.

+Quel sera l’avenir de Stranger Things

Pendant longtemps, on a émis l’hypothèse que choses étranges Il était composé de quatre saisons. Cependant, grâce à la pandémie les frères duffer ils ont compris qu’ils pouvaient prolonger un peu plus l’histoire. Lorsque la date de sortie du quatrième opus a été annoncée, les responsables de l’émission Netflix ils ont dit: « Il y a sept ans, nous avons planifié tout l’arc narratif de choses étranges. À l’époque, nous prévoyions que l’histoire durerait quatre à cinq saisons. Il s’est avéré trop grand pour compter en quatre, mais nous nous sommes précipités jusqu’au bout. La quatrième saison sera l’avant-dernière. Le cinquième sera le dernier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂