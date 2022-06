Stranger Things : la star qui en sait plus que les créateurs de la série

Netflix

Les frères Duffer sont responsables de cette série originale de Netflix, mais il y a un membre de l’équipe qui est devenu le phare de véritables données historiques.

©IMDBStranger Things revient ce vendredi.

Situé dans les années 80, choses étranges est devenu le premier grand succès Netflix et celui qui a permis à la plateforme de devenir le service de streaming de masse par excellence. La série créée par les frères duffer se concentre sur une ville de l’Indiana appelée Hawkins où une série d’événements inhabituels traversent la vie d’un groupe d’amis. L’arrivée de Onze (Millie Bobby Brown)une fille aux pouvoirs télékinétiques, termine de terminer le combo de l’histoire.

Depuis son arrivée à Netflix, choses étranges Il s’est caractérisé en soutenant une grande partie de son histoire dans des références aux années 80, à la fois visuelles et musicales. Pensez juste à ce qui est arrivé récemment à la chanson « Courir sur cette colline » de Kate Bush pour en comprendre l’impact : le sujet était présenté comme le favori des Max (évier Sadie) et a fini par devenir un hit du réseau au point de dominer les charts musicaux.

Au-delà du travail qu’ils font les duffers Pour ce qui est d’enquêter sur les années 1980 pour couvrir les différentes références et clins d’œil à l’époque, il y a un personnage de la série qui a un rôle clé et c’est souvent celui qui les corrige ou lève ses doutes quand il y a une certaine incertitude. Il s’agit de Winona ryderle chiffre de Ciseaux quoi dans choses étranges incarne Joyce Byer.

« Elle leur dit : ‘Cette chanson est en fait sortie en 1985 et vous l’avez mise en 1983.' »expliqué David Harbour dans une interview avec IndieWire. L’acteur qui donne vie à trémie il a pointé : « Elle connaît ces petits détails qu’ils ne connaissent même pas, et ils doivent changer des choses dans le script en fonction de cela … C’est un peu épique la façon dont son esprit fonctionne et comment il va dans tous ces différents coins. ».

+Le secret absolu de Stranger Things

En seulement deux jours, Netflix diffusera les deux derniers épisodes de la quatrième saison de choses étranges. Les responsables de la série ont décidé de tout garder dans le secret le plus absolu, au point de n’avoir envoyé les chapitres à aucun membre de la presse, et le dénouement s’annonce épique. Comme on le sait, les deux épisodes seront plus longs que la normale et Noé Schnapp prévu dans une interview avec Jimmy Fallon qu’il y aura un décès majeur. Qui pensez-vous que ce sera?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂