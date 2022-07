Stranger Things : la scène que Netflix a coupée pour nettoyer l’image de ce personnage

Netflix

Stranger Things a eu une modification dans sa première saison, car ils viennent de modifier une scène qui, dans sa version originale, laissait l’un des personnages principaux sous un mauvais jour. Voyez de quoi il s’agit!

©NetflixStranger Things : la scène que Netflix a coupée pour nettoyer l’image de ce personnage.

choses étranges est revenu avec sa quatrième saison sur le service de streaming Netflix, après trois ans sans diffusion et avec des inconnues de la part de ses fans en raison de l’incertitude de sa suite. Enfin, ses neuf épisodes ont déjà plu et conquis à nouveau le public, mais avant ce qui a été vu il a été décidé de « protéger » l’un des personnages principaux et ils ont décidé de couper une scène controversée que, peut-être, peu se souvenaient.

Ces derniers temps, le frères duffer, créateurs du programme, ont fait référence à certaines modifications qu’ils ont apportées à la fiction une fois sortie et que le fandom n’a pas remarquées. Le dernier mot était qu’ils changeraient l’anniversaire de Will Byers du 22 mars au 22 mai, après avoir commis l’erreur de l’oublier complètement. Dans une interview, ils ont confirmé que ces mouvements sont appelés « faire un George Lucas ».

+La scène de Stranger Things qui a été coupée

Dans la première saison, Will Byers est kidnappé par le Demogorgon et emmené à l’envers, laissant ses proches dans une recherche désespérée. Dans un moment, Jonathan Byerson frère, se dirige dans les bois avec une caméra et tombe sur une soirée privée chez Steve Harrington à laquelle il était également. Nancy Wheeler. Dans une scène, la jeune femme arrive dans la chambre de Steve et se déshabille, ce à quoi Jonathan décide de la photographier à ce moment-là.

Après la viralisation de ce clip sur TikTok, cette scène mentionnée de l’épisode 2 du premier épisode a été coupéepuisque si nous allons à ce moment, maintenant nous voyons Nancy se déshabiller, mais ensuite Jonathan prend juste son appareil photo sans la photographier. Dans une autre scène du chapitre suivant, on observe la photographie de la jeune femme sans ses vêtements, si bien que l’action s’est déroulée, telle qu’elle avait été filmée, mais qu’on ne la voit plus dans la série.

Jusqu’à présent, aucune explication officielle n’a été fournie à ce sujet, mais TVLine estime que la production de choses étranges essaie de nettoyer l’image de Jonathan Byers d’être une personne qui viole la vie privée de Nancy, car il est actuellement l’une des figures les plus héroïques de la série, comme on le voit accompagner Mike, Eleven et Will dans la quatrième saison. Matt et Ross Duffer ont été consultés à ce sujet, mais ont préféré ne pas commenter.

