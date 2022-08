« Stranger Things »: la relation particulière entre la coiffure de Steve Harrington et les chats

Sans aucun doute, Steve Harington est devenu l’un des personnages préférés des fans de « Choses étranges ». interprété par l’acteur Joe Keery, Ce protagoniste de la série Netflix a gagné le soutien du public et charme le public par son charisme, ses actions et son look si particulier.

En ce sens, récemment le styliste Sarah Hindsgaul a accordé une interview où il a expliqué les principaux détails derrière les dessins élaborés pour la production et, parmi ceux-ci, le lien entre le style de Harrington et les félins.

Voulez-vous en savoir plus sur cette curiosité de la série de Netflix « Choses étranges »? Ensuite, connaître la relation de la coiffure de Steve Harington avec les chats.

LA COIFFURE DE STEVE HARRINGTON A ÉTÉ « INSPIRÉE » PAR LES CHATS

Peu de choses plus emblématiques dans « Choses étranges » que les cheveux de Steve Harington, très représentatif des années 80 et qui a inspiré de nombreux costumes. Ainsi, dans des déclarations récentes pour Mashable, le chef du rayon coiffure de la série télévisée a raconté comment ils ont atteint ce style particulier.

Selon le professionnel Sarah Hindsgaull’acteur Joe Keery il est l’un des rares interprètes à ne pas porter de perruque pour incarner son personnage. En ce sens, il utilise des extensions et est traité avec une technique particulière que l’équipe a appelée « patte de chat ».

Pour réaliser le look de Steve Harrington, les stylistes de « Stranger Things » ont utilisé la technique de la « patte de chat » (Photo : Sarah Hindsgaul / Instagram)

Ainsi, le spécialiste a expliqué qu’ils lui avaient « malaxé » les cheveux comme s’il s’agissait d’une patte de chat : « Nous mettons des produits [en el cabello] et puis tu le serres comme un chat (…) J’ai mis toute la texture dessus et je l’ai séché au sèche-cheveux sur ses cheveux pour obtenir cette texture ondulée. Sinon, ça devient vraiment fluide. »il expliqua.

De même, il a expliqué que ce terme particulier est devenu courant sur le plateau et que tous les membres de son équipe ont reconnu ce qu’ils devaient faire des cheveux de l’artiste américain en l’évoquant.

L’acteur américain Joe Keery joue Steve Harrington de la première saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

LE TRAVAIL DE SARAH HINDSGAUL DANS « STRANGER THINGS »

En plus de l’apparence de Harringtonle département coiffure de la production était également chargé de perfectionner le style des années 80 au cours de la dernière saison du projet télévisé, capturant différents styles pour Dr Brenner à leurs différentes époques, ramener la cour de soulever et dessine les célèbres cheveux de Eddie Munson.

De cette façon, si vous voulez voir beaucoup plus du travail de Sarah Hindsgaul, vous pouvez entrer votre compte Instagram. À travers cette plateforme, l’artiste montre quelques-unes de ses créations exceptionnelles, qui lui ont valu une nomination pour le Emmy Awards 2022dans la catégorie Meilleur coiffeur et/ou personnages d’époque.

« Au fil des ans, il a été très, très intéressant que la plupart des messages que je reçois proviennent de jeunes qui veulent savoir comment ils peuvent apprendre à faire des perruques et entrer dans les coulisses. C’est très touchant, ça me rend si heureux. »il a pointé sarah un Masable.

COMMENT REGARDER « STRANGER THINGS » ?

Vous pouvez voir tous les chapitres de « choses étranges » à travers de Netflix. Actuellement, quatre saisons de la série télévisée sont sorties. Par conséquent, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire pour en profiter.