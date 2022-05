Stranger Things : La première mondiale de la série suscite des réactions extrêmement positives

La saison 4 de Stranger Things arrive, et ceux qui ont vu le premier épisode l’ont qualifiée de « sortie la plus effrayante à ce jour » pour Eleven et le gang.

Il y a beaucoup d’anticipation avant l’arrivée de Netflix laissant tomber la première moitié de Stranger Things ‘ avant-dernière quatrième saison à la fin de ce mois. La nuit dernière a vu la première mondiale du premier épisode de la saison, qui a été projeté pour les acteurs et les membres de l’équipe ainsi qu’un petit nombre de membres des médias. Lorsqu’un certain nombre de réactions ont ensuite été partagées sur les réseaux sociaux, il n’y a eu rien de moins qu’une vague positive parfaite d’éloges pour le retour tant attendu de la série.

Il y a eu un certain nombre de rapports au cours du mois dernier concernant le montant d’argent dépensé par Netflix pour l’émission, qui serait d’environ 30 millions de dollars par épisode, et il semble que le pari ait porté ses fruits avec le chapitre d’ouverture de la saison. quatre étant massivement appelé « la sortie la plus effrayante à ce jour », un « retour à la forme » et « passionnant et horrifiant ». Tout cela devrait calmer les nerfs des patrons de Netflix après que le streamer ait connu un parcours difficile ces dernières semaines pour, entre autres, des dépenses excessives.

FILM VIDÉO DU JOUR

Stranger Things se dirige vers une conclusion, et cela devrait arriver dans le courant de l’année prochaine, mais pour l’instant, tous les yeux sont fermement tournés vers l’arrivée de la première moitié de la saison quatre, qui a promis d’en révéler plus sur le passé d’Onze, prenez le personnages plus profondément dans Upside-Down et présentent un tout nouveau méchant pour terroriser les résidents de Hawkins. À l’approche de ces épisodes, voici certaines des choses qui ont été dites à propos du premier épisode de la saison.

Les épisodes de la saison 4 de Stranger Things sont énormes

Comme promis, ça ressemble aux nouveaux épisodes de Stranger Things vont livrer des épisodes presque longs, le premier d’une durée de 75 minutes. Les Duffer Brothers ont clairement indiqué que cette saison est massive à presque le double de la durée de toutes les saisons précédentes, et cela seul aide à expliquer où une partie de ces 30 millions de dollars par épisode est allée. Pour les fans qui attendaient le retour de la série, l’attente vient d’être portée à 11.

Alors que la série se dirige maintenant vers une dernière saison après les épisodes de cette année, les Duffer Brothers ont assuré aux fans que le monde de Stranger Things a encore beaucoup d’histoires à raconter. Matt Duffer a précédemment déclaré :

« Nous n’avons parlé à personne de nos projets ! Pas même Netflix ! Nous avons quelques idées. Pour ce qui est de savoir si nous devions faire une sorte de spin-off ou une suite de Stranger Things, pour nous, la barre était toujours: ‘L’idée est-elle suffisamment excitante pour que nous ressentions l’envie de le refaire?’ Je veux sentir l’attraction de « Dieu, je veux vraiment faire ça ». Je me sens vraiment, vraiment excité à ce sujet. C’est pourquoi nous faisons attention à ce que c’est et si nous allons de l’avant ou non. »