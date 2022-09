« Stranger Things » : la meilleure fin pour Robin selon Maya Hawke

A la grande tristesse de ses fans, Stranger Things se terminera lorsque la cinquième saison verra le jour à travers de la plateforme netflixil est donc normal qu’il y ait beaucoup d’attentes et quelques doutes à ce sujet, comme la fin de l’histoire, le dénouement des personnages ou encore s’il y aura ou non quelques morts.

En amont de l’enregistrement de la cinquième saison de cette production, le magazine Rolling Stone a décidé d’interviewer l’une des actrices, plus précisément Maya Hawke, une Américaine de 24 ans chargée d’interpréter le personnage de Robin Buckley. Là, ils ont discuté de différents sujets qui, sans aucun doute, sont intéressants pour le fandom.

Cependant, l’un des points qui a suscité le plus d’intérêt a été lorsqu’il a mentionné la fin de la série et ce qu’il espère qu’il se passera avec son rôle dans la dernière saison. C’est pourquoi maintenant, nous allons présenter ces déclarations, dans lesquelles elle-même indique ce qu’elle veut.

LA FIN PARFAITE POUR LE PERSONNAGE DE ROBIN SELON MAYA HAWKE

L’artiste qui fait partie du casting de « Stranger Things », consciente que la cinquième saison est la dernière, s’attend à une fin formidable pour son personnage Robin, même si cela ne dépend pas d’elle, mais des créateurs, les frères duffer.

Selon elle, elle espère que son interprétation passera un grand moment en tant qu’héroïne et qu’elle mourra enfin pour que l’histoire continue, ce qui est quelque peu surprenant, puisque la plupart des acteurs ne veulent pas que leur rôle meure.

« Eh bien, c’est la dernière saison, donc les gens vont probablement mourir. J’aimerais mourir et avoir mon moment de héros. J’aimerais mourir avec honneur, comme n’importe quel acteur le ferait. »dit l’actrice.

Maya Hawke est Robin dans « Stranger Things ».

L’EMPÊCEMENT POUR RÉALISER VOTRE DÉSIR

Comme nous l’avons déjà mentionné, Maya veut que son personnage meure, mais elle sait que c’est difficile car les frères Duffer sont des gens qui se soucient des acteurs et ne veulent pas tuer des personnages.

D’ailleurs, elle-même l’a reconnu dans la même interview, donnant plus de vérité à ce que certains de ses collègues avaient précédemment évoqué sur ce point.

« J’aime la façon dont les frères Duffer aiment leurs acteurs. La raison pour laquelle ils écrivent si bien pour moi et pour tout le monde, c’est parce qu’ils tombent amoureux de leurs acteurs et de leurs personnages, et ils ne veulent pas les tuer. Je pense que c’est une belle qualité qu’ils ont et je ne voudrais pas qu’elle disparaisse. »il ajouta.