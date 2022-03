Stranger Things : la décision ultime de Netflix qui a fait pleurer Millie Bobby Brown

Netflix

Une histoire intime des acteurs a été connue après avoir appris une déclaration que les responsables de la série avaient publiée.

©NetflixStranger Things : la décision ultime de Netflix qui a fait pleurer Millie Bobby Brown.

Depuis sa première diffusion, choses étranges Il a gagné l’affection de millions de fans à travers le monde et a fait de la série l’une des plus populaires du service de streaming. Netflix. Jusqu’à présent, nous avons trois saisons publiées, en attendant la quatrième, qui sera divisée en deux parties. Ces derniers jours, l’un de ses acteurs a partagé une anecdote dans laquelle il a avoué qu’une partie du casting avait fini par pleurer.

Les derniers épisodes vus jusqu’ici du show créé par les Duffer Brothers sont arrivés en 2019 et il faudra attendre près de trois ans pour le prochain opus. Cela est principalement dû aux retards de production dus à la pandémie de coronavirus, qui a également affecté d’autres titres populaires tels que L’Académie des Parapluies et Peaky Blinders. Cependant, il a été révélé récemment une nouvelle qui a attristé le fandom et les acteurs.

Après un temps sans nouvelles et seulement avec quelques avancées qui n’ont pas trop révélé l’intrigue, à la mi-février de cette année la date de sortie de Choses étranges 4mais en même temps il a été confirmé que la cinquième saison sera la dernière et marquera la fin de l’histoire. Dans une interview à Le spectacle de ce soir, Noé Schnappqui joue Will Byers, a parlé du moment où il l’a découvert et de la façon dont ses coéquipiers l’ont pris.

« Récemment, les producteurs ont publié une lettre qu’ils ont écrite, que je n’ai jamais vue jusqu’à ce qu’ils la publient parce qu’ils ne nous disent vraiment rien, parce qu’ils savent que je gâche toujours les choses. », a commencé l’acteur. Puis il a ajouté : « Ils ont sorti cette lettre, et c’est comme, ‘Le spectacle se termine, c’est tout.’ C’est le début de la fin. Je pleurais, j’étais très bouleversé. ». Il a ensuite envoyé un message à Millie Bobby Brown (Onze): « Elle m’a dit : ‘Tu pleures ? Moi aussi' »puis a écrit à Gaten Matarazzo (Duston): « Il m’a dit : ‘moi aussi je pleure' ».

Enfin, il a avoué comment s’était passé l’aller-retour avec Matt et Ross Duffer après la déclaration : « Nous leur avons dit : ‘C’est très triste. Je ne peux pas croire que ce soit fini. Et ils nous ont dit : ‘Vous devez arrêter de nous envoyer des textos. Je sais que c’est fini, mais nous avons encore le temps’ ». saison 4 de choses étranges arrivera cette année, diviser en une partie qui arrivera 27 mai et un autre qui arrivera sur Netflix le 1 Juilletdans ce qui sera l’entrée de la dernière ligne droite pour terminer l’intrigue dans le cinquième volet, sûrement d’ici 2023.

