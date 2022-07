Stranger Things : la capacité inconnue de Joseph Quinn

célébrités

Joseph Quinn est l'un des nouveaux visages de Stranger Things, mais ses fans ne le connaissent pas très bien. Que pouvez-vous faire qui vous distingue de vos pairs ?

©NetflixStranger Things : la capacité inconnue de Joseph Quinn.

choses étranges retourné de la meilleure façon au service de streaming Netflix, après trois ans, avec une quatrième saison plébiscitée par les fans et qui est déjà un succès complet, se positionnant en tête du Top 10 des audiences mondiales. Au sein de son intrigue, de nouveaux personnages sont arrivés, tels que Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn. Cet acteur a une qualité qu’il a réussi à valoriser au sein de la série. De quoi s’agit-il?

La production a de grandes figures dans son casting, mais les incorporations ont également tendance à être très bien accueillies par les spectateurs et Eddy n’a pas fait exception. C’est le chef du Hellfire Club, où les jeunes se réunissent pour jouer à Donjons & Dragons, mais au fur et à mesure que l’intrigue progresse, nous découvrons de nouvelles facettes de lui qui le conduisent à devenir un héros pour ses amis et tout Hawkins, bien que la ville ait tourné son retour.

+Quelle est la capacité cachée de Joseph Quinn ?

L’acteur est né à Londres, en Angleterre et a commencé une carrière dans l’industrie locale, mais aussi dans sa carrière, il a des titres qui l’ont emmené partout au Royaume-Uni, comme lorsqu’il faisait partie de jeu des trônes dans sa 7e saison, pour cette raison, il doit s’adapter aux différentes conditions des projets dans lesquels il se trouve et dans choses étranges sa capacité pour les différents accents de la langue a brillé.

Comme vous le verrez dans la série Netflixson accent est celui d’un Américain ordinaire de l’Indiana, mais dans une récente vidéo postée par Je regarde toujours Netflix sur YouTube, il a été mis au défi par ses pairs de faire une démonstration. Joe Keery et Gaten Matarazzo, interprètes de Steve et Dustin, a fait parler Joseph comme un natif du Pays de Galles, d’Irlande du Nord, d’Afrique du Sud, d’Australie et de Boston.

Quinn a été chargé d’interpréter un Eddie Munson qui sera inoubliable pour le public de choses étrangespuisqu’il meurt dans l’épisode 9 de la saison 4. Cependant, on le verra plus souvent dans l’industrie, puisqu’il a récemment été annoncé pour faire partie du film Magot, écrit et réalisé par Luna Carmoon. De plus, son profil Instagram a dépassé les 4 millions de followers, après l’ouverture de son compte le 9 mai de cette année.

