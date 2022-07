« Stranger Things »: Jamie Campbell, l’acteur qui joue Vecna, et la relation qu’il a eue avec une actrice de « Harry Potter »

Si vous faites partie des fans de la série »choses étranges » Vous voyez sûrement Vecna ​​​​comme un être maléfique et quelque peu dégoûtant à cause de sa peau, mais vous devez vous rappeler que, même si son visage n’est pas beau, derrière ce personnage se cache un acteur qui montre le meilleur de son talent avec le objectif de vous divertir

L’artiste chargé d’interpréter le méchant des dernières saisons de la production Netflix est Jamie Campbell, un Anglais de 33 ans qui, comme toute personne, a des habitudes normales et n’est pas un méchant dans la vraie vie. C’est plus, tout le contraire, parce que quelqu’un qui donne généralement beaucoup d’amour et la preuve en sont les relations qu’il a eues.

Comme par hasard, profitant du fait que Vecna ​​est très à la mode, on se souviendra d’une des parades nuptiales que son acteur a eues. Bien qu’il ait eu quelques relations connues, cette fois-ci, nous parlerons de sa romance avec une actrice du film « Harry Potter ». Au passage, vous en apprendrez un peu plus sur les acteurs en attendant la cinquième saison de « Stranger Things ».

Jamie Campbell Bower (Henry Creel) lors de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

LA RELATION ENTRE JAMIE CAMPBELL ET UNE ACTRICE DE « HARRY POTTER »

Jamie Campbell a joué Gellért Grindelwald dans « Harry Potter et les reliques de la mort partie 1″ et là, il a pu rencontrer Bonnie Wright, une actrice qui a donné vie au personnage de GinnyLa sœur de Ron Weasley.

On dit que l’amour est né pendant le tournage du film et en 2009 ils ont commencé une relation, bien qu’au début ils aient tout géré dans leur intimité, bien que plus tard ce ne serait plus comme ça, puisqu’ils seraient vus ensemble dans divers publics événements.

Jamie Campbell et Bonnie Wright lors d’un événement organisé en 2012 (Photo : CARL COURT / AFP)

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA RELATION ?

Tout semblait très bien se passer entre les deux acteurs et ils se sont même fiancés en 2011, alors un mariage était déjà en route, laissant clairement entendre qu’ils étaient des âmes sœurs et qu’ils voulaient passer leur vie ensemble.

Cependant, la relation a pris fin un an plus tard sans que les raisons ne soient diffusées, de sorte que la curiosité est restée parmi les fans qu’ils avaient tous les deux.

Cette même année, Jamie Campbell entame une nouvelle relation médiatique avec Lily Collinsla fille de Phil Collins, qui finira bien des années plus tard.