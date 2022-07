Stranger Things : Ils ont attaqué Natalia Dyer et les fans l’ont défendue

Netflix

L’actrice qui joue Nancy Wheeler dans l’émission Duffer Brothers a été victime de cyberintimidation. Un demi-million de comptes sont venus à sa défense.

©IMDBNatalia Dyer a 27 ans.

A l’ère d’internet et des réseaux sociaux, personne n’est à l’abri du cyberharcèlement. Ne faisant même pas partie de l’une des séries les plus importantes aujourd’hui, en raison de l’impact culturel tel que choses étrangessuffit pour que les chiffres de Hollywood être laissé seul. Le dernier à subir les conséquences de la portée massive de la série a été Natalia Dyerparu dans un billet de TIC Tac d’une « spécialiste » en beauté qui a décidé d’évaluer sa constitution génétique et de lui donner des conseils sur ce qu’elle devait faire pour être plus jolie.

On parle d’un compte TIC Tac commandé par un chirurgien plasticien nommé Miranda Wilson (@np.miranda) qui a fait une vidéo qui a été reproduite sur Twitter et c’est devenu complètement viral. @probablypersian a décidé de remettre en ligne la vidéo sur son compte Twitter défendre l’actrice choses étranges avec un texte qui indiquait très clairement qu’il n’était pas d’accord avec ce qu’ils disaient à Natalia Dyer. « Je ne pourrais jamais être une célébrité parce que si quelqu’un faisait une vidéo comme ça sur moi, je deviendrais violent »a écrit.

environ 465 000 aime et près de 60 000 retweets étaient ceux qui ont soutenu l’utilisateur de Twitter avec votre poste. C’est que, le chirurgien plasticien a fait une vidéo détaillée où elle a parlé de tout ce qu’elle pouvait faire face à Natalia Dyer pour la rapprocher de son canon de beauté. Ainsi, mention a été faite de l’injection de botox dans des zones telles que la bouche et les joues, ainsi que quelques retouches sur le visage.

Après avoir vu l’impact négatif de sa vidéo et toutes les critiques reçues, Miranda Wilson a décidé de mettre en ligne une autre vidéo sur son compte TIC Tac où il s’est excusé pour la façon dont son message d’origine avait été interprété. « J’espère pouvoir préciser que je ne suggérais pas que Natalia Vous N’AUREZ BESOIN de rien de ce travail, c’était juste un exemple. De toute évidence Natalia c’est totalement choquant comme ça… C’est pourquoi c’est si réussi. Ta photo n’était qu’un exemple. Je suis désolé que les gens aient pris cela comme méchant ou grossier. Ce n’était pas du tout mon intention. »a-t-il affirmé.

+ Il a regretté d’avoir attaqué l’actrice de Stranger Things

C’est clair que Miranda Wilson il a appris sa leçon et qu’il sait qu’il ne devrait plus jamais parler de personne de cette façon, surtout quand personne ne lui a posé la moindre question. L’impact que cela a eu sur son compte personnel a été tel que, devenu totalement viral, il a décidé de supprimer la publication de son compte pour éviter d’autres répercussions. Quoi qu’il en soit, nous savons comment fonctionne Internet et les choses qui sont téléchargées disparaissent rarement. Son message d’origine est devenu un matériau pour des milliers d’utilisateurs qui ont décidé de faire duo avec sa vidéo pour poursuivre la vague de critiques de sa position.

