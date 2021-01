Stranger Things: Gaten Matarazzo a révélé que la saison 4 serait la plus effrayante

‘Choses étranges’ C’est l’une des séries les plus appréciées aujourd’hui et des millions de fans attendent une annonce officielle du service de streaming Netflix à propos de saison 4. Les derniers épisodes de la série sont arrivés en juillet 2019 et la pandémie de Covid-19 les a obligés à retarder les enregistrements, de sorte que leurs adeptes n’ont pas la certitude de ce qui s’en vient.

Pour le moment, la seule chose qui existe, ce sont des fuites, comme certaines photos montrant les acteurs en train de faire leurs scènes, avec le soin nécessaire de ne pas avoir de cas positifs qui conduisent à un nouveau report. Jusqu’à présent, le seul protagoniste qui était venu parler était David Harbour, arrivant à la fin de 2020, nous avons aujourd’hui une voix de plus.

port il avait spécifiquement fait référence à son personnage quand il parlait, mais maintenant Gaten Matarazzo (Dustin) a donné des indications générales sur le programme créé par les frères Duffer. Interrogé sur la quatrième tranche d’une conversation avec Nous hebdomadaire, a répondu: « Oh! ». Continu: « Je pense que la plupart diraient que c’est la saison la plus effrayante des trois précédentes, que j’adore parce que c’est tellement amusant à filmer. ».







Il a également parlé du retour de Jim Hopper: « Je suppose que la plupart des acteurs avaient une assez bonne idée qu’il pourrait revenir, mais ils n’étaient pas tout à fait sûrs depuis le début. ». « Au moment où nous sommes arrivés à la table de lecture et que nous avons tous commencé à lire ensemble, c’était assez clair. Mais c’était formidable de l’avoir confirmé quand nous avons vu David là-bas. »ajoutée.

Il y a quelques semaines, une possible date de première pour la saison 4 de ‘Choses étranges’, désigné pour le 21 août 2021, mais jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce officielle, son départ reste donc un mystère pour les fans.