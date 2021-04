Stranger Things: Finn Wolfhard fait allusion à la première de la nouvelle saison

Parmi toutes les productions Netflix, la plus touchée par la pandémie a été la quatrième saison de « Stranger Things », qui est actuellement en production et dont la légion de fans espère toujours voir ses nouveaux épisodes très prochainement, même si une nouvelle vidéo Cela pourrait mettre fin à vos illusions .

Le compte Twitter ‘Stranger Things Spoilers’ a présenté une vidéo de la plate-forme Fanmio dans laquelle Finn Wolfhard, qui fait partie de la distribution principale de la série, répond à une question sur la date de lancement possible de la nouvelle saison, à laquelle il a répondu: sortir l’année prochaine. »

Bien que Netflix n’ait pas encore officiellement répondu à la première des nouveaux épisodes de la série, l’acteur David Harbour a précédemment indiqué que la première partie de la saison devait sortir en 2021, donc à présent, ils se seraient terminés avec la filmation.

Au cours d’une entrevue avec CBC Listen, Wolfhard a expliqué comment chaque saison de l’émission devient de plus en plus sombre au fur et à mesure qu’elle progresse, bien qu’il ait décrit la saison quatre comme «la plus sombre qui ait jamais été faite».

Chaque année, il est amplifié. Chaque année, cela devient de plus en plus drôle, plus sombre et plus triste. Chaque année, ils l’élargissent.

« Stranger Things » a commencé le tournage de la nouvelle saison en mars 2020, étant l’une des premières productions à être interrompue après le déclenchement de la pandémie. Bien que les activités de production aient repris en octobre dernier, Netflix n’a pas encore confirmé combien de films ont été filmés depuis.

À partir de janvier, des photos et des vidéos du plateau de tournage ont commencé à émerger. En outre, il a été rapporté que l’interruption de la pandémie a permis aux frères Duffer et à leur équipe de rédaction de terminer les scripts des épisodes. Netflix n’a pas encore confirmé la fenêtre de sortie de la quatrième saison de « Stranger Things ».